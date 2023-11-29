День Андрея Первозванного 2023: когда отмечаем, какие традиции и запреты

День Андрея Первозванного в этом году христиане будут отмечать уже по новому календарю. Ранее этот праздник имел дату 13 декабря, а после перехода на новоюлианский календарь, он сместился на 30 ноября.

Кто такой Андрей Первозванный

Это один из двенадцати апостолов Иисуса Христа, который был первым призван Спасителем. Сейчас этот святой - покровитель семейного счастья, любви и брака.

Андрей родился в Вифсаиде в Сирии (тогда входила в Римскую империю) и был простым рыбаком. Однажды вместе с братом Петром на Галилейском озере он встретил Иисуса Христа, и первый откликнулся на призыв Спасителя, став его верным учеником - поэтому его и назвали Первозванным.

Апостол Андрей после распятия и воскресения Христа вместе с другими учениками отправился проповедовать Веру в дальние края и как миссионер прибыл в Скифию. Так, Андрей Первозванный считается небесным патроном Украины. В "Повести временных лет" рассказывается, что именно ему принадлежит пророчество о возникновении великого города с множеством церквей на киевских холмах.

Святой Андрей принял муки ради Христа и в греческом городе Патры был распят при римском императоре Нероне в 77 году по приказу проконсула Эгея на Х-образном кресте, который впоследствии стали называть Андреевским.

Крест святого Андрея постоянно находится в православном соборе в Патре, но реликвию привозили в столицу Украины на празднование 1025-летия Крещения. Крест апостола представляет собой довольно массивное сооружение высотой 2 м и шириной около 1,2 м, он довольно тяжелый - более 100 кг.

Традиции на Андрея Первозванного

Утром в праздник верующие обязательно посещают праздничную службу в церкви и читают молитвы к этому святому.

Народное название дня Андрея - Калита. Так называли обрядовые лепешки, которые подвешивали к потолку. Молодые парни должны были поочередно попытаться откусить кусок калиты, подвешенной к потолку и не использовать для этого руки. Нужно было сделать это не засмеявшись, оседлав кочергу.

А девушки наблюдали за состязаниями и присматривали себе мужа. Тот, кому из парней удалось откусить калиту по всем правилам - считался везунчиком, и судьба обещает ему счастливую женитьбу. А кому не повезло - шел домой с вымазанным сажей лицом.

В ночь на Андрея девушки гадают на имя жениха и свою будущую судьбу.

Еще одна традиция связана с угадыванием погоды по воде. Для этого нужно было подойти к колодцу, озеру или речки и прислушаться, как ведет себя вода: тихая обещала хорошую зиму, а шумная - стужи и метели. Аналогичные предсказания можно было делать, наблюдая за огнем в печи: красный цвет пламени обещал сильные морозы, белый - близкую оттепель.

Что делать на Андрея нельзя

Традиционно на большие религиозные праздники запрещено заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами - шить, вязать, вышивать, стирать, гладить, убирать.

В день Андрея нельзя ругаться и кричать, оскорблять других, обижать слабых и отказывать в помощи. Считается, что, если богохульствовать и ругаться, злые слова могут принести говорящему беды и болезни.

Так как праздник выпадает на время Рождественского поста, на Андрея не устраивают шумные вечеринки, не пьют алкоголь, за столом не едят мясо, яйца, молоко.

Молитвы к Андрею Первозванному

В День Андрея молятся за разные вещи. В старину ему молились, чтобы путешественники и моряки вернулись домой благополучно. А еще, чтобы укрепить свою веру.

Молодые девушки и парни молятся об удачном браке и счастливой семье.

Молитва на Андрея

Первозданний Апостоле Господа і Спаса нашого, верховний Будівничий Церкви Христової - всехвальний Андрію!

Заклик Христа іти за Ним Ти сприйняв з гарячістю й покинув свої сіті - все майно своє - та за Христом пішов навіки. Прославляємо і величаємо Апостольські труди Твої; зворушливо згадуємо Благословенний Твій прихід до нас та чесні страждання, які за Христа перетерпів; в розчуленні цілуємо Ікону твою; шануємо святу пам’ять Твою і непохитно віруємо, що Господь Бог є живий, жива також і душа твоя.

З Ним, Господом, Ти перебуваєш на Небесах і не перестаєш любити нас любов’ю, якою полюбив раніше, коли Духом Святим передбачив наше навернення до Христа Спасителя. Люблячи ж і тепер, підносиш свої молитви до Господа про потреби всіх нас – недостойних твоїх нащадків.

Святий Апостоле Андрію! Так ми віруємо і повсякчас ісповідуємо, та з цією вірою Благаємо Господа Бога Спасителя Нашого Ісуса Христа, щоб твоїми молитвами він обдарував нас усім потрібним для спасіння й життя вічного.

Благай же, Андрію, Господа, щоб і кожний із нас нині шукав не земних вигод, але турбувався про ближніх своїх і скерував до Небесного, вічного.

Святий Апостоле Андрію! Маючи тебе за свого Опікуна й Молитовника, тішимо себе надією, що молитви твої завжди допомагатимуть нам перед Господом, Спасителем нашим Ісусом Христом, Якому належить слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом навіки вічні.

Молитва о замужестве

О, Всевишній Святий Апостол Андрій, Первозванний я знаю, що щастя велике сімейне моє залежить від того, щоб я полюбила Господа всією душею і всім серцем своїм, а також в тому, щоб завжди і всюди виконувала у всьому волю Всевишнього. Так керуй же Господи моїми справами і вчинками, а я з радістю підкорюся.

Я хочу догоджати тільки Тобі, так як Ти єдиний Творець всього земного. Дай сили мені не проявити гордість і самолюбство, нехай розум присутній завжди в моїх вчинках, а скромність і цнотливість стануть моїми прикрасами. Неробство, яка породжує пороки, нехай буде мені противна. Покажи мені, Господи на праведний шлях, даруй мені полювання працьовитості і благослови мене на працю на благо. Наказує закон Божий всім людям на землі жити в чесному подружжі. Так прошу тебе Господи, приведи до мене мого судженого. Чи не для жадання мого, а для виконання свого життєвого призначення.

Ти Всевишній сам вказуєш, що негоже людям життя земну проводити на самоті. Дружина дана людині в помічниці, благословив ти сім'ю, щоб народ міг рости і множитися та землю населяти. Святий Андрій Первозванний, почуй мою молитву смиренну принесене з глибини дівочого серця. Дай мені для життя щасливою дружина чесного і побожного. Допоможи створити з ним сім'ю щасливу і міцну. Щоб ми з ним у злагоді і любові з жили і Бога Милосердного і Тебе вихваляли. Амінь

Молитва об исцелении

Слова молитовного звернення на зцілення іншу людину звучать наступним чином:

Святий Андрій Первозванний, прошу тебе зціли душу мою рідну, людину мені близького, який страждає від страшної хвороби. Він хворіє жахливо, чи не спить від болю ночами, від сліз стало боляче його, чи не спить очами. Господь покарав його за вчинені гріхи, щоб помучитися він сильно, щоб зізналася його душа в тому, що гріховність - велика життєва помилка. Молю, зціли та інших дорогих і рідних мені людей, вимолити у Бога прощення за їхні гріхи, вчинені через незнання. Амінь.