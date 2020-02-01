Справа Шеремета: адвокати Riffmaster вказали на важливі нестиковки

Вбивство Павла Шеремета (Колаж РБК-Україна)

Адвокати Андрія Антоненко відповіли на дії поліції

Справа про вбивство журналіста Павла Шеремета обростає новими даними та розбіжностями. Поліція раптово вирішила ще раз перевірити дані про алібі Андрія Антоненко (Riffmaster), які раніше вже були спростовані. Адвокати українського музиканта шоковані та звинувачують поліцію в інсинуаціях та імітації активності слідства.

Товариш Антоненко Олексій Єрмілов заявив 13 грудня 2019 року в прямому ефірі одного з телеканалів про те, що підозрюваний був у нього в гостях за містом у день вбивства Павла Шеремета.

"Андрій був у мене за містом у Ворзелі, це 40 км від Києва. Він був з 19-го числа у мене. Вчив мене грати на гітарі, потім ми пили пиво, їли м'ясо, і він залишився ночувати. О 9 ранку він повіз мене у Київ. Жодним чином він не міг опинитися там, де сталося це злочин", - повідомив Єрмілов.

Допит Олексія Єрмілова, свідка у справі про вбивство Шеремета

Після цього слідчі перевірили дзвінки Єрмілова і викликали його на допит як свідка. Там він у присутності адвоката зізнався, що помилково заявив про те, що музикант був у нього вдома під час вбивства. Відео допиту було засекречено і тільки через два місяці поліція вирішила оприлюднити ці дані.

Адвокати Антоненко шоковані поведінкою поліції та заявили, що заяву Єрмілова перевірили ще в грудні, спростували його слова і забули про нього. Правозахисники дивуються, навіщо слідство знову підняло цю тему.

"Чому б слідчим не перевірити справжні алібі? Чому б не порівняти зростання Антоненко з результатами фототехнічної експертизи зросту зловмисників? Нехай розкажуть, куди з експертиз зникла згадка про кульгавість Антоненко. Нагадуємо: помилкова підозра зупинила пошук справжніх злочинців", - заявив адвокат Антоненко і додав, що вважає подібні дії слідства інсинуаціями та імітацією активності роботи.