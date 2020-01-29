У справі Шеремета проведуть додаткові розшукові дії

Фото: Павло Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Наразі за вчинення умисного вбивства Шеремета повідомлено про підозру трьом особам

У справі вбивства журналіста Павла Шеремета прокурори Офісу генерального прокурора надали письмові вказівки слідчим поліції, які проведуть додаткові розшукові дії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зазначається, що 28 січня 2020 року прокурори Офісу генпрокурора, надали органу досудового розслідування письмові вказівки щодо проведення додаткових слідчих дій в кримінальному провадженні, спрямованих на встановлення усіх обставин злочину.

"У тому числі ретельної перевірки висунутих захистом підозрюваних аргументів. Визначено чіткі часові рамки для виконання вказівок, за наслідками чого буде вирішуватись питання про подальший рух провадження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у справі Шеремета слідчі мають намір просити Офіс генпрокурора про продовження термінів досудового слідства. Як зазначив прокурор у справі Сергій Зузак, термін досудового розслідування завершується 12 лютого. Проте його можуть продовжити до червня 2020 року. Зокрема, за словами прокурора, це необхідно "для встановлення істини у справі".

Як повідомляло РБК-Україна, 24 січня Печерський районний суд Києва пом'якшив запобіжний захід підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь, відправивши її під нічний домашній арешт.

Як відомо, 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Затриманими виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, до якого пізніше приєдналися Юлія Кузьменко та Яна Дугарь. Останню відправили під цілодобовий домашній арешт до 8 лютого.