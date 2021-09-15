Названо найпотужніший смартфон у світі:скільки він коштує

Показали новий рейтинг найбільш продуктивних смартфонів на глобальному ринку. І перше місце зайняв геймерський Nubia Red Magic 6 з результатом 842 тисячі балів.

В України такий телефон офіційно не продається. Однак на AliExpress його можна знайти за ціною 17-19 тисяч гривень.

Друге місце посів ще один ігровий смартфон Asus ROG Phone 5, а бронза дісталася iQOO 7.

Окрім того, у десятку кращих увійшли Realme GT, Xiaomi Mi 11 Ultra, OnePlus 9 Pro, Xiaomi Mi 11, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Xiaomi Mi 11i і Redmi K40 Pro. Всі вони працюють на топовому чіпі Snapdragon 888 від Qualcomm.

Найбільш продуктивний смартфон Nubia Red Magic 6