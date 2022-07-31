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Робіть це щоразу, коли змиваєте унітаз, і вирішите величезну проблему

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Неділя 31 липня 2022 14:49
Робіть це щоразу, коли змиваєте унітаз, і вирішите величезну проблему Фото: Як правильно чистити унітаз (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Очищення унітазу дуже важлива, але малоприємна, процедура. Адже в "білому другові" накопичується чи не найбільше бруду у всій нашій квартирі. Якщо ви накриватимете кришкою унітаз, коли спускатимете воду, це полегшить вам життя.

Як правильно очистити унітаз, пише SantePlus.

Чому потрібно закривати кришку унітазу під час змиву?

Річ у тім, що коли ви змиваєте воду в унітазі, мікрочастинки вилітають у повітря та можуть поширювати мікроби у ванній.

На щастя, є просте розв'язання цієї проблеми: просто закривайте кришку… Кожного разу, коли змиваєте. Адже кришка й була для цього розроблена, щоб утримувати мікроби всередині та зливати їх у каналізацію!

Якщо ви залишите кришку відкритою під час змиву унітазу, мікроби можуть поширитися у вашій ванній кімнаті та потрапити на всі доступні поверхні, включаючи рушники, гребінці для волосся та навіть зубні щітки.

Ще кілька лайфхаків з унітазом

Очищення кавовою гущею. Вилийте гущу у літр води кімнатної температури, злийте в унітаз і змийте воду.

За допомогою цього методу ви зможете усунути будь-який неприємний запах. Для отримання кращого результату ідеально буде використовувати не менше трьох ложок кавової гущі на літр води.

Очищення бачка за допомогою оцту. Не зливаючи воду з бачка, налийте туди оцет. Потім залиште суміш оцту та води на ніч у вашому туалетному бачку.

Наступного дня змийте бачок і перекрийте кран, щоб вода туди не надходила. Потім видаліть залишки іржі та нальоту за допомогою губки чи щітки. Знову наберіть воду в бачок і змивайте, поки він не очиститься.

За допомогою часнику. Очистіть п'ять зубчиків часнику і покладіть їх прямо в унітаз. Краще проводити цю операцію вночі, коли ви не користуєтеся унітазом. Наступного ранку просто змийте воду.

Роблячи таку процедуру тричі на тиждень, ваш унітаз завжди буде чистим від мікробів.

Раніше ми писали про помилки, які ми робимо під час користування холодильником.

Також повідомлялося, навіщо в унітаз класти на ніч туалетний папір, змочений оцтом.

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