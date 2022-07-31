Делайте это каждый раз, когда смываете унитаз, и решите огромную проблему

Очистка унитаза очень важная, но малоприятная процедура. Ведь в "белом друге" скапливается едва ли не больше всего грязи во всей нашей квартире. Если вы будете накрывать крышкой унитаз, когда будете спускать воду, это облегчит вам жизнь.

Почему нужно закрывать крышку унитаза во время смыва?

Дело в том, что когда вы смываете воду в унитазе, микрочастицы вылетают в воздух и могут распространять микробы в ванной.

К счастью, есть простое решение этой проблемы: просто закрывайте крышку... Каждый раз, когда смываете. Ведь к рышка и была для этого разработана, чтобы удерживать микробы внутри и сливать их в канализацию!

Если вы оставите крышку открытой во время смыва унитаза, микробы могут распространиться в вашей ванной комнате и попасть на все доступные поверхности, включая полотенца, расчески для волос и даже зубные щетки.

Еще несколько лайфхаков с унитазом

Очищение кофейной гущей. Вылейте гущу в литр воды комнатной температуры, слейте в унитаз и смойте воду.

С помощью этого метода вы сможете устранить любой неприятный запах. Для получения лучшего результата идеально будет использовать не менее трех ложек кофейной гущи на литр воды.

Очистка бачка с помощью уксуса. Не сливая воду из бачка, налейте туда уксус. Затем оставьте смесь уксуса и воды на ночь в вашем туалетном баке.

На следующий день смойте бачок и перекройте кран, чтобы вода туда не поступала. Затем удалите остатки ржавчины и налета с помощью губки или щетки. Снова наберите воду в бачок и смывайте, пока он не очистится.

С помощью чеснока. Очистите пять зубчиков чеснока и положите их прямо в унитаз. Лучше проводить эту операцию ночью, когда вы не пользуетесь унитазом. На следующее утро просто смойте воду.

Делая такую процедуру трижды в неделю, ваш унитаз всегда будет чистым от микробов.