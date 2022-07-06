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Покладіть в унітаз змочений оцтом туалетний папір і вранці будете вражені результатом

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Середа 06 липня 2022 11:35
Покладіть в унітаз змочений оцтом туалетний папір і вранці будете вражені результатом Фото: Як швидко почистити унітаз (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Унітаз - одне з найзабрудненіших місць у вашому домі, адже на ньому постійно утворюється іржа та вапняний наліт. Але простий трюк з туалетним папером та оцтом може вирішити проблему буквально за одну ніч.

Про це пише Sante Plus.

Звичайний оцет впорається із забрудненнями, які не можуть здолати дорогущі засоби на основі хлору. Останні корисні для дезинфекції, але важкі забруднення їм не здолати.

Як просто почистити унітаз

Вам треба відмотати шмат туалетного паперу, змочити його оцтом і покласти в унітаз на ніч.

Кислота з оцту розчинить вапняний наліт. Крім того таке рішення - екологічне, тобто не забруднює довкілля.

Вранці просто змийте воду, а залишки нальоту просто приберіть йоржиком.

Налийте оцет у бачок для унітазу

Перекрийте воду, щоб вона не потрапляла до бачка. Спустіть його і налийте туди оцет. Залиште так на ніч.

Через 12 годин її потрібно буде спорожнити, поки не витече вся рідина. Потім його можна продезінфікувати засобом для унітазу, щоб зник кислотний запах. Потім змийте все чистою водою.

Раніше ми писали про прості до геніального способи відігнати мух від вашого дому.

Також повідомлялося, навіщо під час прання класти в пральну машину кухонну губку.

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