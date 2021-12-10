Що робити водієві, коли випав сніг, а автомобіль на літній гумі

В Україні зимова негода з серйозними снігопадами застала багатьох автомобілістів зненацька. Зокрема, водіям, які не встигли замінити шини, потрібно дотриматись певних порад.

Так, під час їзди на літній гумі під час зими потрібно зважати на важливі моменти:

буксування під час старту : для того, щоб уникнути такого ефекту на механіці, потрібно рушати з другої передачі. А от на "автоматі" варто не чіпати педаль газу, а просто рушати, відпускаючи гальма;

: для того, щоб уникнути такого ефекту на механіці, потрібно рушати з другої передачі. А от на "автоматі" варто не чіпати педаль газу, а просто рушати, відпускаючи гальма; занесення на поворотах : щоб цього уникнути, потрібно заздалегідь знизити швидкість перед поворотом, та увійшовши у поворот повільно;

: щоб цього уникнути, потрібно заздалегідь знизити швидкість перед поворотом, та увійшовши у поворот повільно; малоефективне гальмування: варто відмовитися від різкого гальмування. Найкраще гальмувати двигуном.

Що робити, коли взимку не встигли автомобіль "перевзути" (freepik)

Однак, такими порадами слід користуватися у крайніх випадках, якщо водії зіткнулися з проблемою необхідності термінового виїзду на літній гумі.

Також у будь-якому випадку потрібно якомога швидше дістатися до СТО, де авто можна перевзути в зимову гуму. Тому, варто якомога раніше дізнатися прогноз погоди.

Взимку потрібно збільшити дистанцію до авто попереду, збільшити інтервал до автомобілів з боку. Якщо видно в дзеркало заднього огляду, що автомобіліст позаду тримає мінімальну відстань, бажано злегка кілька разів натиснути на гальма, аби загорілися стоп-сигнали. Це його попередить про дистанцію.