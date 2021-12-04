ru ua
Сб, 04 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Водіям розповіли, без чого не можна їздити взимку на автомобілі: 5 найнеобхідніших речей

Новость на русском →
Субота 04 грудня 2021 15:48
Водіям розповіли, без чого не можна їздити взимку на автомобілі: 5 найнеобхідніших речей Що має бути в кожному автомобілі взимку (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні автомобілістам розповіли, без чого не бажано їздити взимку машиною. Зокрема, фахівці зазначили, що взимку їзда на дорогах буває непередбачуваною.

Про це розповіли в Auto.Bigmir.net.

Так, досвідчені водії знають, який стандартний набір має бути завжди в машині. А новачкам потрібно ретельно укомплектувати свій автомобіль.

Зимова гума

Нещодавно на дорогах України випали перші зимові опади та температура падає. Тому водіям потрібно подбати про взуття для свого автомобіля. Гума повинна бути по сезону. Можна використовувати й всесезонну, але потрібно пам'ятати, що вона не дуже підходить для їзди засніженими дорогами за містом.

Акумулятор

Багато акумуляторів можуть не витримати зимових перепадів температури. Якщо ви не впевнені в роботі акумулятора і раніше вже були проблеми, то варто провести діагностику батареї.

Нові двірники

Якщо ви вже відчули, що старі двірники почали скрипіти або залишати смуги під час дощу, то їх потрібно замінити.

Також можна обійтися заміною гумки, якщо ваша модель авто таке допускає. Зазначимо, що нові коштують не дорого, тому краще закупити їх.

Щітка зі скребком

Сніг з автомобіля потрібно коли він ще м'який. Якщо сніг на машині вас застав зненацька і до ранку він став вже твердим, то в такому випадку допоможе спеціальна щітка зі скребком. Зокрема, сніг потрібно прибирати з усього автомобілю, а не тільки з лобового скла.

Лопата

Маленька лопата повинна бути в багажнику автомобіля не тільки взимку. Вона допоможе впоратися під час снігопадів.

Раніше ми повідомляли, що в українця за борги по комуналці відібрали машину.

Раніше ми повідомляли, як тепер вирішити проблему з "євробляхою" і не платити гігантський штраф.

Читайте РБК-Україна в Google News
авто
LITE
"Відчуваю любов кожною клітинкою": переможець "Холостячки 2" і Огнєвіч висловилися про фінал шоу
"Відчуваю любов кожною клітинкою": переможець "Холостячки 2" і Огнєвіч висловилися про фінал шоу