Що робити, якщо ваші родичі з Росії вірять пропаганді і заперечують війну

Як розмовляти з родичами із РФ

На жаль, більшість навіть українців, які асимілювалися в РФ, не розуміють або не хочуть розуміти, що відбувається на їхній батьківщині.

"Якщо ви спробували донести інформацію, надіслали відео та фото, додали родичів із Росії до всіх груп, у яких показують правдиву ситуацію в Україні, але вони продовжують не вірити вам - припиніть на деякий час спілкування з ними", - каже психологиня.

Експерт радить спокійно пояснити: "На жаль, дорога сестро (тітко, бабусю, подруго), зараз ми не можемо порозумітися. Ти мене не чуєш. Мені шкода, але поки не закінчиться війна, я перестаю листуватися з тобою".

У багатьох українців, які живуть в РФ, мізки промиті пропагандою (фото: Getty Images)

"Зараз спілкування з такими людьми дуже токсичне та виснажливе", - додає Світлана.

Адже ми підсвідомо ніби відповідальні за те, що вони нас не розуміють, і намагаємося донести до них правду.

Спроби щось доказати ні до чого не приведуть

Будь-які пояснення, каже Арефнія, починають вносити негатив і призводять до конфліктів не тільки з родичами, але й з іншими учасниками тієї чи іншої групи в соціальних мережах.

Коли ж ви відмовляєтеся спілкуватися з людиною, яка вас не чує, ви захищаєте себе і передаєте їй відповідальність: це вона не вірить, не бачить правду і не готова прийняти реальність.

Так ви знижуєте рівень своїх переживань та залишаєтеся спокійним.