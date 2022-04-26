"Я тебе розумію": чому не варто говорити такі слова і як надати підтримку правильно

Нас ніхто не вчив надавати правильно підтримку під час війни. Ми, звичайно ж, співчуваємо всім. І тим, хто фізично постраждав, і психологічно, і матеріально. І підтримка в умовах війни дуже важлива.

Психологи відзначають, що підтримати іншу людину не так вже й складно, але потрібно робити це правильно. Про це йдеться в публікації " Психологічна підтримка ".

У більшості випадків проявляється наша емпатійність і не варто плутати її зі співчуттям. Співчуття - це одна з реакцій на емпатію.

А емпатія - це здатність зрозуміти та відчути почуття іншої людини. Зараз дуже багато людей пережили справжні жахи, і вони хочуть бути почутими, а не ось це: "я тебе розумію".

Як правильно дати підтримку і не нашкодити

1. Кожна людина має свою унікальну історію і досвід, і тому говорити "Я тебе розумію" буде недоречно. Це може викликати тільки роздратування.

Використовуйте замість це фрази в стилі: "Я хочу зрозуміти твої почуття", "Те, що тобі довелося пережити - жахливо", "Я можу тобі чимось допомогти?"

2. Не знецінюйте почуття людини та не порівнюйте її ситуацію з іншими. Так ви можете тільки відштовхнути її від себе і залишити наодинці зі своїми почуттями. Уникайте фраз: "Дурниці, не хвилюйся", "Добре, що живий, а іншим ще гірше" і так далі.

3. Якщо людина не хоче ділитися з вами якоюсь інформацією - не тисніть на неї. Можливо, вона не готова розділити пережите з кимось, тому почекайте. Не оцінюйте вчинки людини: "А якби мене послухала", "А чому відразу не виїхала" і так далі.

Навпаки, постарайтеся поставити акцент на позитивних рисах, сильних сторонах людини.

4. Не потрібно такого: "Ой, бідненька", "Мені так шкода тебе" – так ви ще більше заганяєте людину в позицію жертви.

Можливо, найголовніше - це проявляти активне слухання. Просто вислухайте людину спокійно, не перебиваючи та не підганяючи.

5. Важливо також пам'ятати й про себе. Ви не зобов'язані підтримувати всіх на шкоду самому собі. Важливо діяти спираючись на власні сили, коли відчуваєш в собі внутрішню енергію і ресурс.

Якщо ви не можете допомогти, то краще скоординувати до того, хто зможе надати якісну підтримку.