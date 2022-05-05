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Что делать, если ваши родственники из России верят пропаганде и отрицают войну

Психолог дала советы относительно того, как общаться с родственниками из РФ (коллаж: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

С начала войны многие украинцы столкнулись в разговоре с родными или друзьями из России с ощущением, будто вы живете в разных мирах. Такое впечатление, что мозги даже, казалось бы, адекватных людей полностью промыты пропагандой.

Как разговаривать с близкими, которые верят всему, что говорят Соловьев и Скабеева, и не верят вашим аргументам, и стоит ли вообще с ними общаться? Ответ на этот вопрос дала известная психолог Светлана Арефния в эфире программы "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Как разговаривать с родственниками из РФ

К сожалению, большинство даже украинцев, которые ассимилировались в РФ, не понимают или не хотят понимать, что происходит на их родине.

"Если вы попытались донести информацию, прислали видео и фото, добавили родственников из России во все группы, в которых показывают правдивую ситуацию в Украине, но они продолжают не верить вам - прекратите на некоторое время общение с ними", - говорит психолог.

Эксперт советует спокойно объяснить: "К сожалению, дорогая сестра (тетя, бабушка, подруга), сейчас мы не можем найти общий язык. Ты меня не слышишь. Мне жаль, но пока не закончится война, я перестаю переписываться с тобой".

У многих живущих в РФ украинцев мозги промыты пропагандой (фото: Getty Images)

"Сейчас общение с такими людьми очень токсично и утомительно", - добавляет Светлана.

Ведь в таком случае мы подсознательно как бы в ответе за то, что они нас не понимают, и пытаемся донести до них правду.

Попытки что-то доказать ни к чему не приведут

Любые объяснения, говорит Арефния, начинают вносить негатив и приводят к конфликтам не только с родственниками, но и с другими участниками той или иной группы в социальных сетях.

Когда же вы отказываетесь общаться с человеком, который вас не слышит, вы защищаете себя и передаете ему ответственность: это она не верит, не видит правду и не готова принять реальность.

Так вы снижаете уровень своих переживаний и остаетесь спокойным.

Ранее психолог проанализировала Оксану Марченко и Виктора Медведчука и заметила странную вещь.

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