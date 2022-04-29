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На яку зарплату погоджуватися біженцям. Шість порад про роботу за кордоном

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П'ятниця 29 квітня 2022 07:30
На яку зарплату погоджуватися біженцям. Шість порад про роботу за кордоном Фото: Працевлаштування у Європі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українка розповіла про ринок праці у ЄС та про те, як заробляти більше

Українських біженців за кордоном приймають з максимальною підтримкою та допомогою – фінансами, житлом, медициною.

Втім, програми тимчасового захисту розраховані також на інтеграцію в соціум та працевлаштування. Українка Олександра Томашевська дає поради біженцям про те, як влаштуватися на роботу за кордоном.

TRAVEL РБК-Україна наводить шість рекомендацій для біженців з пошуку роботи з посиланням на Facebook сторінку українки, яка займається консалтингом.

  1. Підрахувати витрати і потреби

Олександра радить скласти свій бюджет на місяць життя.

"Якщо ви вже продаєте свій час за гроші, то розрахуйте оренду житла, харчування, одяг, інші потреби. Зробіть два розрахунки: мінімальний і оптимальний рівень життя", - підказує вона.

Орієнтуватися вона рекомендує на оптимальний рівень життя, адже буде складно обмежуватися себе в багатьох речах тривалий час. Наприклад, відмовляти собі в платному медичному обслуговуванні, спортзалі, алкоголі.

Умовна сума і має бути очікуваною зарплатою. Або ж ця сума може бути меншою за умови, якщо до зарплати українця забезпечують ще проживанням і харчуванням.

На яку зарплату погоджуватися біженцям. Шість порад про роботу за кордоном

Фото: Біженцям допомагають працевлаштовуватися (gettyimages.com)

  1. Треба оцінювати себе вище

Під час пошуку роботи варто представити себе в резюме з сильної сторони, наголошує Олександра.

"Ну хто мене візьме, я не знаю мови, я тут не маю досвіду" - це обмежувальний стан розуму. Ви самі себе обмежуєте. Ви не знаєте реального стану вакансій чи ринку праці", - каже фахівець.

Олександра пояснює: в резюме для початку варто вказувати найвищу позицію. Тобто слід робити акцент на досвіді – наприклад, в управлінні, обліку, продажах, маркетингу. Навіть незнання місцевої мови можна обернути перевагою – знанням англійської.

  1. Місцевий центр зайнятості

Цю установу обов'язково варто відвідати. Передовсім, бо для українців є певні програми допомоги з працевлаштування. Наприклад, у сервісі "Барселона Активія" допомагають складати змістовне і конкурентоздатне резюме, що дуже важливо.

Крім того, біженця там реєструють як безробітного, і дають змогу пройти якесь навчання для перекваліфікації. І це буде якісна профосвіта, на гарному рівні.

На яку зарплату погоджуватися біженцям. Шість порад про роботу за кордоном

Фото: В центрі зайнятості допоможуть скласти резюме (unsplash.com//tim-gouw)

  1. Сайти пошуку роботи

Українка наводить посилання на міжнародні портали пошуку роботи в Іспанії, хоч сама вона її не шукає. Так можна зорієнтуватися у сумах зарплат для окремих фахівців.

https://es.jobrapido.com/

https://es.talent.com/

https://es.indeed.com/

  1. Чому не варто шукати роботу "по знайомству" через своїх

"Розчарую вас. На мій погляд, "свої" тут збираються своїх же й використовувати. Взагалі у мене не дуже хороші відгуки про таку "допомогу", - ділиться думками Олександра.

Вакансії, що пропонують українці – часто з оплатою значно нижче ринкової. Зарплата може бути навіть менше місцевого мінімального рівня.

"Люди, які шукають роботу через своїх, від такого рівня оплати деморалізуються і погоджуються на що завгодно. Не забувайте про пункт перший", - наголошує вона.

На яку зарплату погоджуватися біженцям. Шість порад про роботу за кордономФото: Пошук роботи через знайомих - не найкращий варіант (unsplash.com/headway)

  1. "Захищайте себе". Якщо вийшла халепа з роботою

Українка наводить приклад, який описували в групі підтримки українців в Іспанії. Людей привезли у родину, яка їм надала безкоштовне житло. Втім, їх змушували працювати щодня на полях.

"Мови люди не знають, у поліцію подзвонити - не знають, як пояснити. Те, що я побачила тут по регіону, тут справді є плантації. Я б дзвонила спочатку у посольство чи консульство України в Іспанії. Залишила б інформацію про те, де я знаходжуся", - підказує вихід вона.

По-друге, звернення у поліцію можна написати через перекладач.

"По-третє, я знайшла існують гарячі лінії поліції з питань торгівлі людьми. Захищайте себе, немає безнадійних ситуацій", - наголошує Олександра Томашевська.

Нагадаємо, ми писали, що у Європі не вистачає психологів для допомоги українським біженцям.

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