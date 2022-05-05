ru ua
Чт, 05 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Що робити, якщо ваші родичі з Росії вірять пропаганді і заперечують війну

Новость на русском →
Четвер 05 травня 2022 11:04
Що робити, якщо ваші родичі з Росії вірять пропаганді і заперечують війну Психолог дала поради щодо того, як спілкуватися з родичами із РФ (колаж: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

З початку війни багато українців зіткнулися в розмові з рідними або друзями з Росії з відчуттям, ніби ви живете в різних світах. Таке враження, що мізки навіть, здавалося б, адекватних людей повністю промиті пропагандою.

Як розмовляти з близькими, які вірять всьому, що кажуть Соловйов і Скабєєва, і не вірять вашим аргументам, і чи варто взагалі з ними спілкуватися? Відповідь на це питання дала відома психолог Світлана Арефнія в ефірі програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Як розмовляти з родичами із РФ

На жаль, більшість навіть українців, які асимілювалися в РФ, не розуміють або не хочуть розуміти, що відбувається на їхній батьківщині.

"Якщо ви спробували донести інформацію, надіслали відео та фото, додали родичів із Росії до всіх груп, у яких показують правдиву ситуацію в Україні, але вони продовжують не вірити вам - припиніть на деякий час спілкування з ними", - каже психологиня.

Експерт радить спокійно пояснити: "На жаль, дорога сестро (тітко, бабусю, подруго), зараз ми не можемо порозумітися. Ти мене не чуєш. Мені шкода, але поки не закінчиться війна, я перестаю листуватися з тобою".

Що робити, якщо ваші родичі з Росії вірять пропаганді і заперечують війну

У багатьох українців, які живуть в РФ, мізки промиті пропагандою (фото: Getty Images)

"Зараз спілкування з такими людьми дуже токсичне та виснажливе", - додає Світлана.

Адже ми підсвідомо ніби відповідальні за те, що вони нас не розуміють, і намагаємося донести до них правду.

Спроби щось доказати ні до чого не приведуть

Будь-які пояснення, каже Арефнія, починають вносити негатив і призводять до конфліктів не тільки з родичами, але й з іншими учасниками тієї чи іншої групи в соціальних мережах.

Коли ж ви відмовляєтеся спілкуватися з людиною, яка вас не чує, ви захищаєте себе і передаєте їй відповідальність: це вона не вірить, не бачить правду і не готова прийняти реальність.

Так ви знижуєте рівень своїх переживань та залишаєтеся спокійним.

Раніше психолог проаналізувала Оксану Марченко й Віктора Медведчука і помітила дивну річ.

Читайте також про те, на яку зарплату погоджуватися українським біженцям за кордоном.

А також про те, чому під час війни не варто говорити "я тебе розумію" і як надати підтримку правильно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
LITE
Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)
Голлівудська акторка вірить, що вона - далека родичка гетьмана Івана Мазепи (фото)