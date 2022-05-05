Що робити, якщо ваші родичі з Росії вірять пропаганді і заперечують війну
З початку війни багато українців зіткнулися в розмові з рідними або друзями з Росії з відчуттям, ніби ви живете в різних світах. Таке враження, що мізки навіть, здавалося б, адекватних людей повністю промиті пропагандою.
Як розмовляти з близькими, які вірять всьому, що кажуть Соловйов і Скабєєва, і не вірять вашим аргументам, і чи варто взагалі з ними спілкуватися? Відповідь на це питання дала відома психолог Світлана Арефнія в ефірі програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна".
Як розмовляти з родичами із РФ
На жаль, більшість навіть українців, які асимілювалися в РФ, не розуміють або не хочуть розуміти, що відбувається на їхній батьківщині.
"Якщо ви спробували донести інформацію, надіслали відео та фото, додали родичів із Росії до всіх груп, у яких показують правдиву ситуацію в Україні, але вони продовжують не вірити вам - припиніть на деякий час спілкування з ними", - каже психологиня.
Експерт радить спокійно пояснити: "На жаль, дорога сестро (тітко, бабусю, подруго), зараз ми не можемо порозумітися. Ти мене не чуєш. Мені шкода, але поки не закінчиться війна, я перестаю листуватися з тобою".
У багатьох українців, які живуть в РФ, мізки промиті пропагандою (фото: Getty Images)
"Зараз спілкування з такими людьми дуже токсичне та виснажливе", - додає Світлана.
Адже ми підсвідомо ніби відповідальні за те, що вони нас не розуміють, і намагаємося донести до них правду.
Спроби щось доказати ні до чого не приведуть
Будь-які пояснення, каже Арефнія, починають вносити негатив і призводять до конфліктів не тільки з родичами, але й з іншими учасниками тієї чи іншої групи в соціальних мережах.
Коли ж ви відмовляєтеся спілкуватися з людиною, яка вас не чує, ви захищаєте себе і передаєте їй відповідальність: це вона не вірить, не бачить правду і не готова прийняти реальність.
Так ви знижуєте рівень своїх переживань та залишаєтеся спокійним.
Раніше психолог проаналізувала Оксану Марченко й Віктора Медведчука і помітила дивну річ.
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