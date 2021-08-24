Що робити, коли учень травмувався в школі: хто винен та дії вчителя

В Україні щодня травмується приблизно 1000 дітей. А це стрес в першу чергу для батьків та вчителів, адже нерідко відповідні інциденти трапляються у школі.

Про це пише "На урок".

Згідно зі статистикою дошкільнята травмуються рідше за школярів, оскільки майже весь час знаходяться під наглядом батьків чи вихователів. Проте з віком у дітей з'являється більше свободи, тому нерідко школярі створюють небезпечні ситуації.

Зазвичай діти є дуже допитливими й намагаються пізнавати навколишнє середовище. Тому вони не завжди вміють оцінювати небезпеку ситуації, тож можуть поранитися.

Окрім того, найчастіше травмуються підлітки 13 – 15 років. Вони завжди хочуть показати сміливість, оригінальність і авторитет перед ровесниками.

Як застерегти небезпеці

Є багато випадків, коли учні отримують травму поза межами школи, а саме під час подорожей чи екскурсій. Там педагог зобов'язаний провести інформування учасників екскурсії про фактори ризику і заходи щодо запобігання травматизму.

Розповісти дитині про безпечну поведінку – це спільна робота самого учня, батьків та вчителя. Саме тому попереджувальні розмови, бесіди, інструктажі та уроки з безпеки життєдіяльності мають бути обов’язковими.

Також регулярно потрібно перевіряти, як діти засвоїли правила. Потрібно створювати цікаві тести та проводи виховні розмови.

Дії вчителя, коли учень травмувався

По перше, потрібно терміново викликати швидку медичну допомогу. Тут вчитель повинен її тільки організувати, а не надавати.

Потім потрібно повідомити про інцидент директора школи. Зокрема, якщо дитина травмувалася під час екскурсій та інших активностей поза межами рідного міста чи селища, повідомте й орган управління освітою за місцем події.

Важливо, що вчитель не зобов'язаний повідомляти батьків учня та поліцію. Це обов'язок керівника закладу освіти.

Якщо ситуація дозволяє, повідомляйте письмово (в месенджерах чи текстовим SMS) або зробіть і збережіть запис розмови, якщо на телефоні встановлена спеціальна програма. Так ви можете зафіксувати звернення та захистити себе від можливих звинувачень.

Нещасні випадки

Так, аби з'ясувати причину травмування учня, створюють спеціальні комісії із розслідування нещасних випадків.

Тому вчитель, який є свідком нещасного випадку, не має права входити до складу комісії. Тож, прослідкуйте, щоби вас випадково туди не включили.

Якщо педагог не входить до складу комісії, то він може захищати себе. Розслідування не відбудеться без свідка, будьте спокійними. Або можете заручитися підтримкою адвоката та разом із ним підготувати письмові пояснення.

Однак, якщо учень отримав тяжкі або середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження, то виникає питання про кримінальну відповідальність. Переломи кісток, пошкодження життєво важливих органів – це підстава для відкриття кримінального впровадження.