Что делать, когда ученик травмировался в школе: кто виноват и действия учителя

В Украине ежедневно травмируется примерно 1000 детей. А это стресс в первую очередь для родителей и учителей, ведь нередко соответствующие инциденты случаются в школе.

Об этом пишет "На урок".

Согласно статистике дошкольники травмируются реже школьников, поскольку почти все время находятся под присмотром родителей или воспитателей. Однако с возрастом у детей появляется больше свободы, поэтому нередко школьники создают опасные ситуации.

Обычно дети очень любознательны и стараются познавать окружающую среду. Поэтому они не всегда умеют оценивать опасность ситуации, поэтому могут пораниться.

Кроме того, чаще всего травмируются подростки 13-15 лет. Они всегда хотят показать смелость, оригинальность и авторитет перед ровесниками.

Как предостеречь опасности

Есть много случаев, когда ученики получают травму за пределами школы, а именно во время путешествий или экскурсий. Там педагог обязан провести информирование участников экскурсии о факторах риска и мерах по предотвращению травматизма.

Рассказать ребенку о безопасном поведении – это совместная работа самого ученика, родителей и учителя. Именно поэтому предупредительные разговоры, беседы, инструктажи и уроки по безопасности жизнедеятельности должны быть обязательными.

Также регулярно нужно проверять, как дети усвоили правила. Нужно создавать интересные тесты и проводы воспитательные разговоры.

Действия учителя, когда ученик травмировался

Во первых, нужно срочно вызвать скорую медицинскую помощь. Здесь учитель должен ее только организовать, а не предоставлять.

Затем нужно сообщить об инциденте директору школы. В частности, если ребенок травмировался во время экскурсий и других активностей за пределами родного города или поселка, сообщите и орган управления образованием по месту происшествия.

Важно, что учитель не обязан сообщать родителям ученика и полицию. Это обязанность руководителя учреждения образования.

Если ситуация позволяет, сообщайте письменно (в мессенджерах или текстовым SMS) или сделайте и сохраните запись разговора, если на телефоне установлена специальная программа. Так вы можете зафиксировать обращение и защитить себя от возможных обвинений.

Несчастные случаи

Так, чтобы выяснить причину травмирования ученика, создают специальные комиссии по расследованию несчастных случаев.

Поэтому учитель, который является свидетелем несчастного случая, не имеет права входить в состав комиссии. Поэтому, проследите, чтобы вас случайно туда не включили.

Если педагог не входит в состав комиссии, то он может защищать себя. Расследование не состоится без свидетеля, будьте спокойны. Или можете заручиться поддержкой адвоката и вместе с ним подготовить письменные объяснения.

Однако, если ученик получил тяжкие или средней тяжести телесные повреждения, то возникает вопрос об уголовной ответственности. Переломы костей, повреждение жизненно важных органов – это основание для открытия уголовного внедрения.