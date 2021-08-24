Українцям розповіли, чи потрібно платити в школах за прибирання класів

Платного прибирання в класах шкіл не повинно і батьки не зобов'язані платити за таку послугу.

Про це "Фактам" розповів один з директорів київської школи.

За його словами, батьки не повинні здавати гроші до фонду школи.

"У нас немає платного прибирання в класах. Знову ж таки, і фонду школи як такого немає. На одному із засідань минулого року було прийнято рішення: якщо хтось із батьків хоче допомагати, то допомагає, це не заборонено. Але централізовано кошти до фонду школи ніхто не збирає", - розповів він.

Також директор повідомив, що технічки просто зобов'язані прибирати класи.

"Технічки зобов'язані прибирати в класах. У нас прибиральниця закріплена за кожним кабінетом не тільки молодшої школи, а й старшої. В кінці дня вона повинна не просто помити кабінет, але також протерти парти, продезінфікувати різні місця, куди мають доступ діти. Це входить в її обов'язки", - зазначив директор.

Співробітник шкільної установи нагадав, що прибиральниць повинно в школах вистачати, а збір грошей на прибирання - це неправильно.

"Ми подаємо на тарифікацію за всіма нормами, і нам закладають стільки ставок прибиральниць, що їх вистачає. Можливо, десь є незаповнені вакансії, це інше питання. Але існує певна площа, і на цю площу виділяється необхідна кількість ставок. Враховується кожен кабінет, кожен коридор, інші приміщення, все це обов'язково повинна прибирати техпрацівниця, ці 500 квадратних метрів на ставку. Тому якщо щось десь збирають, це неправильно абсолютно", - резюмував він.