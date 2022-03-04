Що робити, якщо окупант хоче здатися в полон: інструкція для українців
Фото: Російські полонені в Миколаєві (t_me_ressentiment_channel)
Цивільним українцям дали чітку інструкцію, як діяти, якщо російський окупант хоче здатися в полон.
Про це розповіли в ЗСУ.
Якщо ви побачили голодного російського солдата, готового здатися в полон:
- Накажіть окупанту кинути зброю в бік
- Підняти руки нагору
- Лягти на землю
Важливо:
- Обшукайте
- Переконайтеся, що він не має зброї
- Накажіть встати та конвоюйте, витримуючи дистанцію 2 метри, до місцевої сільради до старости або до офісу місцевої ОТГ.
Якщо ж офіс ОТГ знаходиться далеко або це небезпечно, покличте на допомогу і обов'язково наберіть на номер гарячої лінії пункту збору полонених Міністерства оборони: +380894201863
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