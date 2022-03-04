Що робити, якщо окупант хоче здатися в полон: інструкція для українців

Цивільним українцям дали чітку інструкцію, як діяти, якщо російський окупант хоче здатися в полон.

Про це розповіли в ЗСУ.

Якщо ж офіс ОТГ знаходиться далеко або це небезпечно, покличте на допомогу і обов'язково наберіть на номер гарячої лінії пункту збору полонених Міністерства оборони: +380894201863

Раніше ми писали, що робити, якщо є загроза обвалу будинку.

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