Что делать, если оккупант хочет сдаться в плен: инструкция для украинцев
Фото: Российские пленные в Николаеве (t_me_ressentiment_channel)
Гражданским украинцам дали четкую инструкцию, как действовать, если российский оккупант хочет сдаться в плен.
Об этом рассказали в ВСУ.
Если вы увидели голодного русского солдата, готового сдаться в плен:
- Прикажите оккупанту бросить оружие в сторону
- Поднять руки наверх
- Лечь на землю
Важно:
- Обыщите
- Убедитесь, что у него нет оружия
- Прикажите встать и конвоируйте, выдерживая дистанцию 2 метра, в местный сельсовет до старосты или в офис местной ОТГ.
Если же офис ОТГ находится далеко или это опасно, позовите на помощь и обязательно наберите номер горячей линии пункта сбора пленных Министерства обороны: +380894201863
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