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Як онкохворим людям отримати медичну допомогу під час війни: пояснення від МОЗ

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П'ятниця 04 березня 2022 13:29
Як онкохворим людям отримати медичну допомогу під час війни: пояснення від МОЗ Як онкохворим людям отримати медичну допомогу під час війни (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні внаслідок нападу Росії ввели воєнний стан. Зокрема, це ускладнило доступ пацієнтів до необхідних медичних послуг та лікарських засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

Зазначається, що заклади охорони здоров'я, які уклали договори з НСЗУ про медичне обслуговування за напрямом онкологія, продовжують надавати послуги.

Як отримати допомогу

Інформацію про режим роботи закладу та перелік послуг, які надає заклад, можна отримати телефоном у контактної особи закладу охорони здоров'я або у контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77.

Також перелік лікарень та номерів для телефонного зв'язку за посиланням.

Окрім того, оперативну інформацію про роботу закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг, яких потребують пацієнти з онкозахворюваннями, можна відстежувати на Telegram-каналах: https://t.me/onkosupportua та https://t.me/athenawomenagainstcancer.

Раніше ми повідомляли, що українцям розповіли, як поводитися у разі загрози обвалу будівлі.

Також ми писали, що у МОЗ опублікували відео базових курсів медичної допомоги.

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