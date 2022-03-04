Як онкохворим людям отримати медичну допомогу під час війни: пояснення від МОЗ
В Україні внаслідок нападу Росії ввели воєнний стан. Зокрема, це ускладнило доступ пацієнтів до необхідних медичних послуг та лікарських засобів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.
Зазначається, що заклади охорони здоров'я, які уклали договори з НСЗУ про медичне обслуговування за напрямом онкологія, продовжують надавати послуги.
Як отримати допомогу
Інформацію про режим роботи закладу та перелік послуг, які надає заклад, можна отримати телефоном у контактної особи закладу охорони здоров'я або у контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77.
Також перелік лікарень та номерів для телефонного зв'язку за посиланням.
Окрім того, оперативну інформацію про роботу закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг, яких потребують пацієнти з онкозахворюваннями, можна відстежувати на Telegram-каналах: https://t.me/onkosupportua та https://t.me/athenawomenagainstcancer.
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