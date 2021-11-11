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Петрушка може зруйнувати ваше здоров'я: кому не можна їсти цю зелень

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Четвер 11 листопада 2021 20:00
Петрушка може зруйнувати ваше здоров'я: кому не можна їсти цю зелень Фото: Петрушка може нашкодити здоров'ю (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Звична на столі багатьох з нас зелень - ароматна петрушка, як виявилося, не настільки проста. Лікарі кажуть, що рослина через підвищений вміст вітаміну К, може впливати на згортання крові, збільшуючи ризик розвитку тромбозу в десятки разів.

Кому потрібно бути обережніше з петрушкою, чим вона корисна при помірному вживанні, і як впливає на чоловіків - читайте нижче в матеріалі Styler.

За словами лікаря-імунолога Андрія Продеуса, любителям зелені потрібно бути обережніше, особливо якщо у вас є серцево-судинні захворювання, або ж ризик розвитку таких.

Доктор каже, що ризик тромбозу петрушка може збільшувати до 20 разів. Справа в тому, що в 100 грамах петрушки міститься 20 добових доз вітаміну К, що впливає на згортання крові.

Не слід зловживати петрушкою людям у віці, якщо у вас є варикоз, інші хвороби судин, ви ведете сидячий спосіб життя.

Кому ще не можна їсти петрушку

У зелені петрушки, а особливо в насінні багато ефірних олій, що містять потенційно отруйний апіол. Однак зазначені в рецептах кількості петрушки не становлять небезпеки. Тільки при надмірному споживанні зелень може чинити токсичний вплив.

Через це з петрушкою (особливо з насінням) потрібно бути обережніше: вагітним, так як плоди петрушки можуть стати причиною тонусу матку, людям із захворюваннями нирок, шлунково-кишкового тракту.

При помірному вживанні, ця зелень дуже корисна, особливо - для чоловіків

Рослина багата різними макроелементами і вітамінами, а також клітковиною. У ній в три рази більше вітаміну С, ніж в апельсинах, а заліза - в два рази більше, ніж в шпинаті.

Вітамін К в помірних дозах сприяє зміцненню кісткової тканини, а також обмежує пошкодження нейронів в головному мозку.

Вітамін А допомагає запобігти захворюванням очей, наприклад, катаракті.

Також зелень допомагає моторній функції шлунково-кишкового тракту, контролює рівень холестерину в крові, має сечогінний ефект.

А завдяки високому вмісту вітамінів групи В в організмі починається вироблення гормонів, що стимулюють ерекцію.

Раніше експерти назвали найшкідливішу зелень, закликавши відмовитися від її вживання.

Також фітотерапевт перерахував рослини, які допоможуть загоювати рани.

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