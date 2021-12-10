Ми все робимо неправильно: що шкодить нашій шкірі при прийомі душу

Ми щодня приймаємо душ і ця процедура здається нам дуже простою. Однак при прийомі душу потрібно враховувати важливі правила. Інакше замість корисної дії ми піддаємо наше тіло справжнім тортурам.

Що ми робимо неправильно і як шкодимо шкірі при прийомі душу – читайте в матеріалі нижче.

Прихильність до дуже гарячої води

Постояти 15-20 хвилин під гарячими струменями, особливо взимку – це дуже приємно. Але висока температура води дуже швидко пересушує нашу шкіру і практично виганяє вологу назовні.

Це дуже небезпечно, особливо, якщо ви після прийому такого душу ігноруєте крем для тіла або молочко.

Температура води повинна бути оптимальною – від 35 до 38 градусів.

Довгі процедури в душі

Стояти під проточною водою більше пів години - це не тільки марнотратство, але і дуже шкідливо для вашої шкіри. Навіть при оптимальній температурі води.

Надлишки води швидко відображаються на стані нашої шкіри. Це можна побачити по пальцях, шкіра на яких після тривалого контакту з вологою зморщується.

Шкіра на обличчі від тривалого контакту з водою страждає набагато швидше. Скоротіть час перебування в душі до 5-10 хвилин.

Багато піни

Не використовуйте багато миючих засобів при прийомі душу. Більшість засобів для душу мають в складі лаурилсульфат натрію (або натрій лаурет сульфат). Це дуже жорстке з'єднання, яке дозволяє створити пухнасту піну.

Але такі засоби сильно сушать шкіру, тому що змивають з неї не тільки бруд, а й натуральну захисну гідро-ліпідну плівку. Менша кількість засобу для душу дозволить вам залишитися чистими.

Ми довго не змиваємо гель для душу

Ще одна часта помилка - довго не змивати гель. Не залишайте на шкірі гель або шампунь надовго.

Цим засобам достатньо декількох хвилин, щоб впоратися з потом і брудом. І швидке змивання не завдасть вашій шкірі шкідливого збитку.

Забуваємо про губки та мочалки

Якщо ви любите не тільки гелі, але і користуєтеся скрабами та пілінгами, то всі підручні засоби ретельно обполіскуйте і просушуйте. Дрібні частинки бруду на них можуть стати джерелом бактерій.

Ідеальний варіант - масажна рукавичка. Варто мати запас в кілька таких рукавичок і після кожного прийому душу відправляти використану в прання.

Часто миємося

Душ двічі на день - ви впевнені, що це, те що потрібно вашій шкірі? Такі часті походи в душ потрібні тим, хто щодня займається спортом по кілька годин.

Якщо - ні, то потреба в такому частому прийомі душа відпадає і навіть шкодить. Найоптимальніше - один раз на день.

Щоденне миття волосся

Волосся мити кожен день - шкідливо. Навіть самі жирне волосся не варто мити частіше, ніж раз у два-три дні. Це потрібно шкірі голови, щоб скоротити темпи вироблення жиру.

Кучеряве, дуже сухе і ламке волосся варто мити не частіше одного разу на тиждень. Для них небажаний контакт з водою і сушка гарячим повітрям дуже часто.

Перед миттям волосся завжди розчісуйте - так ви видалите вже омертвілі волоски та уникнете утворення ковтунів.

Витираємося насухо

Не варто енергійно розтирати себе рушником після кожного прийому душу. Так ви викличете роздратування шкіри та можете її травмувати.

Потрібно ніжно та акуратно доторкатися рушником до тіла, промокати залишки води. Щоб витерти воду зі спини - просто загорніться в банний рушник на пару хвилин.

Неправильно наносимо крем для тіла

Зазвичай ми ретельно витираємося і чекаємо, коли тіло повністю висохне. Але це неправильно. Потрібно наносити крем або молочко відразу, поки волога повністю не випарувалася зі шкіри.

Робіть це відразу, як вийшли з душу. Це допоможе максимально зволожити шкіру.