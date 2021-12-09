Помилки при пранні, які допускає майже кожен: можна угробити речі і машинку

Хоча багато перуть одяг вже досить давно, є ще кілька речей, які ми робимо неправильно, навіть не підозрюючи про це.

Названо список з 7 речей, яких краще не робити при пранні, повідомляє India Times.

Складати одяг за один день

Багато людей перуть речі раз на тиждень. Але наскільки розумно складати все в купу за один день? Якщо у вас багато брудних речей, то їх краще не збирати так довго.

Не чистити пральну машину

Чи траплялося коли-небудь, що, незважаючи на прання одягу, він пахне дивно? Ймовірно, це тому, що ваша машина брудна.

Більшість вважають, що чистити пральну машину не потрібно, оскільки вона самоочищається, і тому завжди повинна бути чистою, але це не так.

Прання (фото: freepik.com)

Використовувати занадто велику або занадто малу кількості миючого засобу

Скільки миючого засобу - це занадто багато? Що ж, ніхто ніколи не дізнається. Іноді ми схильні використовувати занадто багато або занадто мало миючого засобу, і точна кількість досі багатьом невідомо.

Не дезінфікувати свій одяг

Чистити одяг і дезінфікувати його - дві різні речі. У той час як очищення видаляє весь бруд з поверхні, дезінфекція видаляє мікроби всередині.

Всесвітня організація охорони здоров'я та Центр з контролю та профілактики захворювань заявили, що віруси передаються від людини до людини через прямий або непрямий контакт з респіраторними краплями, які залишаються на одязі.

З огляду на нинішню ситуацію, вкрай важливо мати при собі дезінфікуючий засіб для прання. Все, що вам потрібно зробити, це додати 2 ковпачки після миючого засобу, щоб захистити одяг від мікробів.

Прання (фото: freepik.com)

Залишати вологий одяг в машині надовго

Іноді ми забуваємо про речі в пральній машині. Занадто довго залишати їх там не тільки шкідливо для здоров'я, але це і заважає їх прати.

Не сортувати одяг

Золоте правило: білий колір не можна змішувати з іншими кольорами. Хоча ми досить чули про це у своєму житті, як часто ми насправді стежимо за цим?

Не вивертати одяг навиворіт

Коли справа доходить до прання, більша частина забруднень знаходиться всередині. Будь то піт або бруд, що виходить від вашого тіла, внутрішня частина одягу вимагає такого ж ретельного очищення, як і зовнішня.