Експерти розповіли, як часто потрібно міняти зубну щітку: багато хто робить неправильно

Стоматологи рекомендують чистити зуби два рази на день мінімум по дві хвилини за раз. Однак регулярна заміна зубної щітки також має дуже важливе значення для здоров'я порожнини рота.

Нове дослідження показало, що багато хто не змінює зубну щітку так часто, як слід було б. Крім того, деякі чистять зуби однією щіткою цілий рік.

Однак, на думку експертів, це може завдати серйозної шкоди вашому здоров'ю.

У деяких випадках відмова від переходу на нову зубну щітку може навіть збільшити ризик зараження небажаним вірусом.

Як часто потрібно міняти зубну щітку?

Виробники зубних щіток і стоматологи рекомендують міняти зубну щітку кожні 12-16 тижнів або раз на три місяці.

Заміна зубної щітки не тільки допомагає їй продовжувати ефективно виконувати свою роботу, але і запобігає скупченню шкідливих мікробів і бактерій.

Чому потрібно так часто міняти зубну щітку?

Ваша зубна щітка допомагає боротися з накопиченням нальоту і бактерій, які можуть привести до неприємного запаху з рота, карієсу і захворювань ясен. З часом щетина вашої зубної щітки може втратити жорсткість, що ускладнить боротьбу з їжею і зубним нальотом.

Зубна щітка також може стати ідеальним місцем, де мікроби і бактерії можуть розмножуватися.

Експерти Healthline кажуть, що це особливо важливо, коли вдома циркулюють вірусні та бактеріальні інфекції.

Якщо хтось у вашому будинку недавно захворів, рекомендується змінити зубну щітку ще раніше.