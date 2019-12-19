Користувачам Windows приготували неприємний сюрприз: про що мова

Microsoft примусово поміняє браузер (Колаж РБК-Україна)

Користувачам Windows доведеться попрощатися з браузером Chrome

Компанія Microsoft приготувала неприємний сюрприз для користувачів ОС Windows та браузера Chrome. Всіх користувачів оперативної системи переведуть в обов'язковому порядку на браузер Edge, створений на базі платформи Chromium. Про це повідомляє Windows Latest.

15 січня 2020 року вийде нове оновлення для ОС Windows 10 і браузер Edge автоматично з'явиться на всіх пристроях. Варто відзначити, що дане нововведення торкнеться тих, у кого на комп'ютерах і інших пристроях стоїть Windows 10 версії 1803 (April 2018 Update) і вище.

Браузер Edge встановиться у фоновому режимі, і користувачі не зможуть зберегти і продовжити користуватися старою версією браузера Chrome.

Проте можна заблокувати примусову заміну браузера і залишити тільки стару версію Edge. Для цього потрібно завантажити спеціальний інструмент Blocker Toolkit. У великих компаніях припинити примусову заміну браузера зможуть тільки адміністратори організацій або власники бізнес-версій.

В новому Edge з'явиться можливість підключити браузерні розширення сторонніх розробників, а також з магазину Microsoft Store або Chrome Web Store.

Офіційного анонса ще не було, але в документаціях, які представили на конференції Microsoft Ignate 2019 показали, що у січні відбудеться не лише впровадження нового Edge, але почнеться оновлення дизайну для Windows 10.