Деколонізація і поділ Росії уже почались: вчені представили план

Зокрема, комісія уряду США з безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ) проводила брифінг про "моральну та стратегічну" необхідність поділу Росії.

Брифінг має назву "Деколонізація Росії".

Автори концепції розподілу Росії показали, яким чином буде здійснено план, який передбачає появу на території РФ народних республік.

Зокрема, якщо і не погоджуватися з авторами, то через недостатню кількість нових суб'єктів і збереження фейкової назви Росія. Все тому, що воно повинно відійти в історію як велика вигадка 1721-го року.

Вчені зазначають, що варварська війна Росії проти України, а до цього проти Сирії, Лівії, Грузії та Чечні, викрила для всього світу жорстокий імперський характер Російської Федерації.

" Її агресія також є каталізатором давно назрілої розмови про внутрішню імперію Росії, враховуючи панування Москви над багатьма корінними неросійськими націями та жорстоку міру, до якої Кремль придушив їхнє національне самовираження та самовизначення", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що зараз ведуться серйозні та суперечливі дискусії щодо необхідності "деколонізації" Росії, щоб вона стала життєздатною стороною європейської безпеки та стабільності.

Серед вчених, які представили план розподілю Росії: Бахті Нішанов - старший радник з питань політики, Еріка Марат - доцент коледжу міжнародної безпеки, Ганна Гопко - г олова конференції "Демократія в дії" та колишній народний депутат України, К ейсі Мішель - автор плану.

У США вчені поставили план деколонізації і поділу Росії (facebook.com/SVOBODA.FM)