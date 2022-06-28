Деколонизация и разделение России уже начались: ученые представили план

Как будет выглядеть разделение России - читайте ниже .

В частности, комиссия правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) проводила брифинг о "моральной и стратегической" необходимости разделения России.

Брифинг имеет название "Деколонизация России".

Авторы концепции раздела России показали, каким образом будет осуществлен план, предусматривающий появление на территории РФ народных республик.

В частности, если и не соглашаться с авторами, то из-за недостаточного количества новых субъектов и сохранения фейкового названия Россия. Все потому, что оно должно отойти в историю как большая выдумка 1721 года.

Ученые отмечают, что варварская война России против Украины, а до этого против Сирии, Ливии, Грузии и Чечни разоблачила для всего мира жестокий имперский характер Российской Федерации.

"Ее агрессия также является катализатором давно назревшего разговора о внутренней империи России, учитывая господство Москвы над многими коренными нероссийскими нациями и жестокую меру, в которую Кремль подавил их национальное самовыражение и самоопределение", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас ведутся серьезные и противоречивые дискуссии по поводу необходимости "деколонизации" России, чтобы она стала жизнеспособной стороной европейской безопасности и стабильности.

Среди ученых, которые представили план разделения России: Бахти Нишанов - старший советник по вопросам политики, Эрика Марат - доцент колледжа международной безопасности, Анна Гопко - глава конференции "Демократия в действии" и бывший народный депутат Украины, Кейси Мишель - автор плана.

В США ученые поставили план деколонизации и разделения России (facebook.com/SVOBODA.FM)