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Деколонизация и разделение России уже начались: ученые представили план

Новина українською →
Вторник 28 июня 2022 12:48
Деколонизация и разделение России уже начались: ученые представили план Ученые США начали распад России (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В США официально начали обсуждать деколонизацию и разделение России.

Как будет выглядеть разделение России - читайте ниже.

В частности, комиссия правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) проводила брифинг о "моральной и стратегической" необходимости разделения России.

Брифинг имеет название "Деколонизация России".

Авторы концепции раздела России показали, каким образом будет осуществлен план, предусматривающий появление на территории РФ народных республик.

В частности, если и не соглашаться с авторами, то из-за недостаточного количества новых субъектов и сохранения фейкового названия Россия. Все потому, что оно должно отойти в историю как большая выдумка 1721 года.

Ученые отмечают, что варварская война России против Украины, а до этого против Сирии, Ливии, Грузии и Чечни разоблачила для всего мира жестокий имперский характер Российской Федерации.

"Ее агрессия также является катализатором давно назревшего разговора о внутренней империи России, учитывая господство Москвы над многими коренными нероссийскими нациями и жестокую меру, в которую Кремль подавил их национальное самовыражение и самоопределение", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас ведутся серьезные и противоречивые дискуссии по поводу необходимости "деколонизации" России, чтобы она стала жизнеспособной стороной европейской безопасности и стабильности.

Среди ученых, которые представили план разделения России: Бахти Нишанов - старший советник по вопросам политики, Эрика Марат - доцент колледжа международной безопасности, Анна Гопко - глава конференции "Демократия в действии" и бывший народный депутат Украины, Кейси Мишель - автор плана.

Деколонизация и разделение России уже начались: ученые представили планВ США ученые поставили план деколонизации и разделения России (facebook.com/SVOBODA.FM)

Ранее мы сообщали, что Россия может распасться на мелкие территории.

Также мы писали, что ждет Россию после смерти Путина.

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