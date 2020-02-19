Податок на банківські карти: це потрібно знати кожному українцю

Експерт детально розповіла все про податок на карткові рахунки українців
Карткові рахунки українців не будуть обкладатися податком: з надходжень на банківські картки фізосіб не потрібно буде платити 19,5% податку, а банки не "зливають" інформацію про клієнтів прямісінько в податкову і робити цього не збираються. Про це заявила експерт Лілія Ушакова, реагуючи на розповсюджену в мережі інформацію про те, що нібито з кожного зарахування на банківські картки українців буде стягуватися податок.
Зокрема, експерт видання "Податки та бухгалтерський облік" детально розповіла, як оподатковуються надходження на особисті картки.
Всі турботи про податки - на відправнику. У одержувача повинна бути тільки одна думка: як витратити отримані гроші. Крапка. Навіть якщо "юрик" або ФОП помилився і не утримав податок - це не проблема одержувача.
Якщо відправником грошей є чоловік або дружина, дитина або батько, брат або сестра, бабуся чи дідусь з боку матері і з боку батька, онук одержувача - радіємо. Такі сімейні перекидання грошей - це сімейний, подружній борг по Сімейному кодексу України. Якщо бути більш точним, то отримані фізособою просто так (тобто в дар) оподатковуються за нульовою ставкою.
Що робити, якщо гроші зайшли від когось іншого?
Важливий вид доходу. Якщо вам повернули борг, то з цих грошей платити податки не потрібно. Якщо це подарунок - то вилазить ПДФО (5%) і військовий збір (1,5%). Якщо це оплата за товари, роботи або послуги, орендна плата - доведеться віддати ПДФО (18%) і військовий збір (1,5%).
Від юрособи
Треба подати декларацію та сплатити податок (ПДФО + ВС). Виняток: коли сума в принципі не дохід (наприклад, позика або її повернення). ПДФО можна зменшити на суму сплаченого за кордоном податку з цих доходів.
Від фізособи
Якщо чоловік або дружина, дитина або батьки (але не брати...) - то можна доводити, що це не дохід, а внутрішньосімейний розподіл грошей. В інших випадках - варто подивитися, за що гроші. Наприклад, якщо це в принципі не дохід (раптом, це повернення позики), то такі надходження не обкладаються.
У загальному випадку - ніяк. Тільки через судове рішення.
Втім, є ще фінансовий моніторинг. Наприклад, якщо сума більше 150 тис. грн (скоро буде 400 тис. грн) і вона підозріла, то банк вимагає додаткові документи по угоді (він може вимагати, навіть якщо сума нижче). Але інформацію в податкову банк все одно не передає. Однак деяка ймовірність витоку матеріалів від Держфінмоніторингу до податківців - існує. Такі приклади були, але це рідкісні винятки. Висновок: у податкової поки немає дієвих способів масового контролю доходів фізосіб, отриманих на картки.