Податок на банківські карти: це потрібно знати кожному українцю

Українці не будуть платити податок з карткових відрахувань (колаж РБК-Україна)

Експерт детально розповіла все про податок на карткові рахунки українців

Карткові рахунки українців не будуть обкладатися податком: з надходжень на банківські картки фізосіб не потрібно буде платити 19,5% податку, а банки не "зливають" інформацію про клієнтів прямісінько в податкову і робити цього не збираються. Про це заявила експерт Лілія Ушакова, реагуючи на розповсюджену в мережі інформацію про те, що нібито з кожного зарахування на банківські картки українців буде стягуватися податок.

Зокрема, експерт видання "Податки та бухгалтерський облік" детально розповіла, як оподатковуються надходження на особисті картки.

Гроші зайшли на картки від юридичної особи або ФОПа

Всі турботи про податки - на відправнику. У одержувача повинна бути тільки одна думка: як витратити отримані гроші. Крапка. Навіть якщо "юрик" або ФОП помилився і не утримав податок - це не проблема одержувача.

Гроші зайшли на картку від фізичної особи

Якщо відправником грошей є чоловік або дружина, дитина або батько, брат або сестра, бабуся чи дідусь з боку матері і з боку батька, онук одержувача - радіємо. Такі сімейні перекидання грошей - це сімейний, подружній борг по Сімейному кодексу України. Якщо бути більш точним, то отримані фізособою просто так (тобто в дар) оподатковуються за нульовою ставкою.

Що робити, якщо гроші зайшли від когось іншого?

Важливий вид доходу. Якщо вам повернули борг, то з цих грошей платити податки не потрібно. Якщо це подарунок - то вилазить ПДФО (5%) і військовий збір (1,5%). Якщо це оплата за товари, роботи або послуги, орендна плата - доведеться віддати ПДФО (18%) і військовий збір (1,5%).

Гроші зайшли на карту з-за кордону

Від юрособи

Треба подати декларацію та сплатити податок (ПДФО + ВС). Виняток: коли сума в принципі не дохід (наприклад, позика або її повернення). ПДФО можна зменшити на суму сплаченого за кордоном податку з цих доходів.

Від фізособи

Якщо чоловік або дружина, дитина або батьки (але не брати...) - то можна доводити, що це не дохід, а внутрішньосімейний розподіл грошей. В інших випадках - варто подивитися, за що гроші. Наприклад, якщо це в принципі не дохід (раптом, це повернення позики), то такі надходження не обкладаються.

Як податківці дізнаються про зараховані на карту гроші?

У загальному випадку - ніяк. Тільки через судове рішення.

Втім, є ще фінансовий моніторинг. Наприклад, якщо сума більше 150 тис. грн (скоро буде 400 тис. грн) і вона підозріла, то банк вимагає додаткові документи по угоді (він може вимагати, навіть якщо сума нижче). Але інформацію в податкову банк все одно не передає. Однак деяка ймовірність витоку матеріалів від Держфінмоніторингу до податківців - існує. Такі приклади були, але це рідкісні винятки. Висновок: у податкової поки немає дієвих способів масового контролю доходів фізосіб, отриманих на картки.