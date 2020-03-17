Дефолт? Західні експерти оцінили вплив коронавіруса на Україну

Коронавірус і українська економіка (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні може призвести до уповільнення росту ВВП у два рази

Коронавірус в Україні призведе до масштабних збитків серед всіх верств населення. Влада вже почала вживати заходів з компенсацій витрат українських громадян, пов'язаних з обмежувальними заходами, тому шкоди економіці буде більше. Віденський інститут економіки дав прогноз, що пандемія COVID-19 сповільнить зростання ВВП України у два рази. При цьому в Німеччині вчені вважають, що пандемія може тривати два роки.

За даними DW, до початку пандемії зростання ВВП України у 2020 році очікувалося на рівні 3,6 відсотка.

"Коронавірус все змінив. Наші початкові прогнози давно стали макулатурою (...) Я боюся, що так званий песимістичний сценарій тепер скоріше є оптимістичним", — сказав виконавчий директор Віденського інституту економіки Маріо Гольцнер на презентації дослідження впливу коронавіруса SARS-CoV-2 на економіку 23 країн Центральної, Східної та Південної Європи.

За песимістичним сценарієм економістів, ВВП України зросте до 2020 року лише на 1,9 відсотка.

У Віденському інституті зазначили, песимістичний сценарій ґрунтується на тому, що поширення коронавіруса вдасться обмежити в першому півріччі 2020 року, інакше наслідки будуть ще більш негативними.

При цьому, Україна, не включаючи витрати на стримування епідемії, стала однією з країн, яка найменш постраждала в результаті обвалу фондових ринків 16 березня.

Нагадаємо, що раніше НБУ оцінив вплив світової кризи на економіку України.

Також повідомлялося, як карантин позначиться на роботі бізнесу в Україні.