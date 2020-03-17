НБУ оцінив вплив світової кризи на економіку України

Фото: Олег Чурій (прес-служба НБУ)

Україна краще готова до кризи, ніж раніше

Світова економічна криза, викликана пандемією коронавірусу, негативно позначиться на Україні, однак поки цей вплив не дуже відчутний. Про це заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурій на брифінгу.

Як нагадав Чурій, більше половини українського експорту становить продовольство, ціни на яке якщо і знижуються, то не дуже сильно. У той же час третина українського імпорту складають енергоносії, які значно впали в ціні, зокрема, нафта.

Заступник голови НБУ відзначив, що ситуація на світових фінансових ринках безпосередньо впливає на Україну. "Там дійсно є величезні проблеми. На сьогодні ми бачимо те, що криза, напевно, найбільша за десятки років", - сказав він, нагадавши про стрімке падіння ринку акцій на 30%.

За його словами, боргові ринки зараз закриті навіть для найбільших компаній. Ринки відкриті тільки для найбільших країн - Німеччини, США, борг яких зростає в ціні. При цьому валюти всіх країн знаходиться під тиском.

У той же час Чурій впевнений, що Україна зараз набагато більше підготовлена до кризи, ніж у 2008 і в 2014 роках. Зокрема, банківська система капіталізована і в ній немає незаконних операцій. Крім того, дефіцит платіжного балансу знаходиться на прийнятному рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України надав рекомендації банкам для мінімізації негативного впливу поширення коронавірусу на фінансову стабільність, банківську систему та економіку України.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародне агентство S&P Global Ratings знизило прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2020 рік з 3,0% до 2,5%. За даними агентства, спалах коронавірусу являє собою серйозний ризик зниження економки як безпосередньо, так і через вплив на попит і ціни на основні експортні товари України.