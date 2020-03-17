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Дефолт? Западные эксперты оценили влияние коронавируса на Украину

STYLERКоронавирус    17.03.2020 - 20:11
Дефолт? Западные эксперты оценили влияние коронавируса на Украину
Коронавирус и украинская экономика (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине может привести к замедлению роста ВВП в два раза

Коронавирус в Украине приведет к масштабным убыткам среди населения всех слоев. Власти уже начали предпринимать меры по компенсации расходов украинских граждан, связанных с ограничительными мерами, поэтому ущерб экономике будет больше. Венский институт экономики дал прогноз, что пандемия COVID-19 замедлит рост ВВП Украины в два раза. При этом в Германии ученые считают, что пандемия может продлиться два года.

По данным DW, к началу пандемии рост ВВП Украины в 2020 году ожидался на уровне 3,6 процента.

"Коронавирус все изменил. Наши первоначальные прогнозы давно стали макулатурой (…) Я боюсь, что так называемый пессимистический сценарий теперь скорее является оптимистичным", — сказал исполнительный директор Венского института экономики Марио Гольцнер на презентации исследования влияния коронавируса SARS-CoV-2 на экономики 23 стран Центральной, Восточной и Южной Европы.

По пессимистическому сценарию экономистов, ВВП Украины вырастет в 2020 году лишь на 1,9 процента.

В Венском институте отметили, пессимистический сценарий основывается на том, что распространение коронавируса удастся ограничить в первом полугодии 2020 года, иначе последствия будут еще более негативными.

При этом, Украина, не включая расходы на сдерживание эпидемии, стала одной из стран, наименее пострадавших в результате обвала фондовых рынков 16 марта.

Напомним, что ранее НБУ оценил влияние мирового кризиса на экономику Украины.

Также сообщалось, как карантин скажется на работе бизнеса в Украине.

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