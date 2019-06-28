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Дефіцит уваги: Комаровський розповів про важливий мікроелемент для дітей


Євген Комаровський пояснив, чому дитині потрібно додатково приймати препарати йоду

Доктор Комаровський розповів про необхідність йоду для зростаючого дитячого організму. Про це відомий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

За словами Євгена Комаровського дефіцит йоду у дітей зустрічається досить часто. А нестача важливого мікроелементу знижує інтелект дітей.

У дошкільників це проявляється низькою пізнавальною активністю, а школярі через нестачу йоду страждають від дефіциту уваги, поганої пам'яті і підвищеної стомлюваності.

Комаровський розповів про дефіцит йоду у дітей (фото: unsplash.com)⠀

За словами педіатра дітям препарати йоду необхідно давати для:

  • повноцінного формування інтелекту;
  • стабілізації емоційного фону;
  • поліпшення пам'яті та уваги;⠀
  • підвищення стресостійкості;
  • поліпшення обміну речовин і т. д.

Комаровський розповів про дефіцит йоду у дітей (фото: unsplash.com)⠀

Раніше ми писали про те, що педіатр зробив важливу заяву про вживання алкоголю під час вагітності.

Додамо, що нещодавно Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

Нагадаємо, доктор Комаровський дав важливу пораду щодо атопічного дерматиту у немовлят. Педіатр розповів, до яких лікарів слід звертатися з такою проблемою.

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