Дефицит внимания: Комаровский рассказал о важном микроэлементе для детей

Доктор Комаровский рассказал о необходимости йода для растущего детского организма. Об этом известный педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

По словам Евгения Комаровского дефицит йода у детей встречается довольно часто. А недостаток важного микроэлемента снижает интеллект у детей.

У дошкольников это проявляется низкой познавательной активностью, а школьники из-за нехватки йода страдают от дефицита внимания, плохой памяти и повышенной утомляемости.

Комаровский рассказал о дефиците йода у детей (фото: unsplash.com)⠀

По словам педиатра детям препараты йода необходимо давать для:

полноценного формирования интеллекта;

стабилизации эмоционального фона;

улучшения памяти и внимания;⠀

повышения стрессоустойчивости;

улучшения обмена веществ и т.д.

Комаровский рассказал о дефиците йода у детей (фото: unsplash.com)⠀

Ранее мы писали о том, что педиатр сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.

Добавим, что недавно Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

Напомним, доктор Комаровский дал важный совет относительно атопического дерматита у младенцев. Педиатр рассказал, к каким врачам стоит обращаться с такой проблемой.