Дебати Зеленського і Порошенка на стадіоні: з'явилася важлива заява

Дебати Зеленського і Порошенко мають пройти 19 квітня перед другим туром виборів президента України.

Подію, яка відбудеться на НСК Олімпійський" 19 квітня ввечері, можна назвати як завгодно, але не дебатами. Про це у коментарі для Styler сказав голова правління НСТУ Зураб Аласанія.

"Це можна називати як завгодно – дискусією, зустріччю, брифінгом. Проте дебати – це саме те, що буде відбуватися у форматі "Суспільного" за законом України. Зараз можу сказати, що саме в такому форматі дебати відбудуться точно", - підкреслив він.

За його словами, від представників штабу Петра Порошенко була подана заявка з приводу проведення дебатів на годину пізніше. Вірогідно, для того, щоб кандидат встиг приїхати до студії після події на НСК "Олімпійський" вчасно.

"Зараз ми чекаємо на рішення з приводу цього питання. Якщо ЦВК постанову в частині часу змінить, НСТУ виконає це рішення і зсуне час офіційних дебатів на годину. Це дасть можливість кандидатам взяти участь у Національних теледебатах. Саме Петро Порошенко регулярно наголошує на тому, щоб дебати відбулися згідно законодавства. Ми готові забезпечити проведення таких дебатів. Орієнтовно мова йде про 21-22 години 19 квітня", - уточнив Аласанія.

Фото: Зураб Аласанія (РБК-Україна)

Також він підтвердив, що наміри прийти на НСК "Олімпійський" є у обох кандидатів, проте невідомо, чи прийдуть врешті вони обидва у студію "Суспільного".

"Якщо прийде тільки один Петро Порошенко – будь ласка, буде дебатувати сам. До того ж, після дебатів ми запрошуємо взяти участь у програмі "Зворотний відлік". Там будуть цікаві гості і точно буде про що поговорити", - пояснив Зураб Аласанія.

В той же час невідомо, які саме телеканали будуть транслювати зустріч кандидатів на стадіоні, сказав він.

"Та чи вважатиметься така трансляція передвиборчою агітацією? Теоретично може бути штраф за годинну трансляцію передвиборчої агітації. Але чи будуть подавати в суд, чи будуть це робити? Невідомо. Тому транслювати подію зі стадіону чи ні – це вибір суто того чи іншого каналу, і робити це чи ні, вони вирішують самі на свій ризик. Бо подія це гостра, її будуть дивитися, будуть обговорювати. Тому, допускаю, канали на цей ризик підуть. Сигнал буде відкритий, і я думаю, що цю подію покажуть немало телеканалів", - сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що треба знати про теледебати Зеленського і Порошенко та публікували цікаву інфографіку про дебати.

Також раніше з'явилася покрокова інструкція, як потрапити на дебати Зеленського і Порошенко.