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"Суспільне" очікує рішення ЦВК щодо часу початку дебатів

Новини » Вибори 2019    18.04.2019 - 14:26
"Суспільне" очікує рішення ЦВК щодо часу початку дебатів
Фото: Зураб Аласанія (РБК-Україна)

Йдеться про зміну часу дебатів в ефірі "Суспільного" з 20:00 на 21:00

Глава правління "Суспільного" Зураб Аласанія повідомив, що мовник очікує від Центральної виборчої комісії рішення щодо часу початку дебатів Петра Порошенка та Володимира Зеленського в ефірі мовника. Про це Аласанія написав у своєму Facebook.

Він зазначив, що йдеться про зміну часу дебатів з 20:00 на 21:00.

"Наступний апдейт очікую з хвилини на хвилину від ЦВК, яка саме зараз вирішує питання про можливі зміни постанови 472. Йдеться про зміну часу Національних дебатів з 20:00 до 21:00 (як є зараз) на одну годину пізніше, себто, з 21:00 до 22:00. Якщо ЦВК постанову в частині часу змінить - НСТУ виконає це рішення і зсуне час офіційних дебатів на годину", - підкреслив глава правління.

Аласанія додав, що це надасть можливість кандидатам встигнути після шоу на НСК завітати в "Олівець" для участі в Національних теледебатах.

"Це надасть можливість кандидатам встигнути після шоу на НСК завітати в "Олівець" для участі в Національних теледебатах, а одразу після них - у програмі "Зворотний відлік" поспілкуватись з експертами та журналістами у більш вільному та... кхм... більш інтелектуальному форматі", - написав він.

Нагадаємо, "Суспільне" відповідатиме за режисуру і художнє керівництво ефіру дебатів Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський" 19 квітня.

Як писало РБК-Україна раніше, ЦВК 18 квітня розгляне пропозиції від уповноважених представників Порошенка і Зеленського про внесення змін до постанови про проведення дебатів.

Додамо, штаб Порошенко анонсував, що Руслан Князевич звернеться до Центральної виборчої комісії для внесення змін до постанови про дебатах.

За ефір дебатів на "Олімпійському" відповідатиме "Суспільне" Аласанія розповів, про що домовилися штаби Порошенка та Зеленського щодо дебатів
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський Центральна виборча комісіяЗураб АласаніяНОТУдебаты
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