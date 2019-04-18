Дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе: появилось важное заявление

Дебаты Зеленского и Порошенко должны пройти 19 апреля перед вторым туром выборов президента Украины.

Событие, которое состоится на НСК "Олимпийский" 19 апреля вечером, можно назвать как угодно, но не дебатами. Об этом в комментарии для Styler сказал председатель правления НСТУ Зураб Аласания.

"Это можно называть как угодно – дискуссией, встречей, брифингом. Однако дебаты – это именно то, что будет происходить в формате "Общественного" по закону Украины. Сейчас могу сказать, что именно в таком формате дебаты состоятся точно", - подчеркнул он.

По его словам, от представителей штаба Петра Порошенко была подана заявка по поводу проведения дебатов на час позже. Вероятно, для того, чтобы кандидат успел приехать в студию после события на НСК "Олимпийский" вовремя.

"Сейчас мы ждем решения по поводу этого вопроса. Если ЦИК постановление в части времени изменит, НСТУ выполнит это решение и сдвинет время официальных дебатов на час. Это даст возможность кандидатам принять участие в Национальных теледебатах. Именно Петр Порошенко регулярно настаивает на том, чтобы дебаты состоялись в соответствии с законодательством. Мы готовы обеспечить проведение таких дебатов. Ориентировочно речь идет о 21-22 часах 19 апреля", - уточнил Аласания.

Фото: Зураб Аласания (РБК-Украина)

Также он подтвердил, что намерения прийти на НСК "Олимпийский" есть у обоих кандидатов, однако неизвестно, придут в конце они оба в студию "Суспильного".

"Если придет только один Петр Порошенко – пожалуйста, будет дебатировать сам. К тому же, после дебатов мы приглашаем принять участие в программе "Обратный отсчет". Там будут интересные гости и точно будет о чем поговорить", - пояснил Зураб Аласания.

В то же время неизвестно, какие именно телеканалы будут транслировать встречу кандидатов на стадионе, сказал он.

"И будет ли считаться такая трансляция предвыборной агитацией?Теоретически может быть штраф за часовую трансляцию предвыборной агитации. Но будут ли подавать в суд, будут ли это делать? Неизвестно. Поэтому транслировать событие со стадиона или нет – это выбор сугубо того или иного канала, и делать это или нет, они решают сами на свой риск. Ведь событие это острое, его будут смотреть, будут обсуждать. Поэтому, допускаю, каналы на этот риск пойдут. Сигнал будет открыт, и я думаю, что это событие покажут немало телеканалов", - сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что нужно знать о теледебатах Зеленского и Порошенко и публиковали интересную инфографику о дебатах.

Также ранее появилась пошаговая инструкция, как попасть на дебаты Зеленского и Порошенко.