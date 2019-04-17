Теледебати Зеленського і Порошенко: що потрібно знати (інфографіка)

Дебати Зеленського і Порошенко (фото: колаж РБК-Україна)

Дебати між двома кандидатами в президенти повинні відбутися післязавтра

Дебати Зеленського і Порошенко заплановані на п'ятницю, 19 квітня. Центр демократії і верховенства права CEDEM підготував інфографіку в якій вказані 10 основних пунктів щодо дебатів між двома кандидатами.

Підкреслюється, що кандидати в президенти повинні особисто брати участь у дебатах і не допускаються довірчі особи або представники кандидатів.

Дебати проходять за кошти держбюджету. Один час теледебатів обходитися країні в 6 мільйонів гривень. Дебати мають відбутися 19 квітня з 20:00 до 21:00.

Прямий ефір транслюватимуть UA:Перший і UA:Українське радіо. При цьому інші канали можуть вести трансляцію безкоштовно.

Хто з кандидатів виступить першим, вирішить жеребкування, яку проведуть за 10 хвилин до прямого ефіру.

Дебати Зеленського і Порошенко (інфографіка: facebook.com/PBCUkraine)

Формат теледебатів буде наступний: 5 хвилин максимум дається кандидатам на вступне слово. При цьому час самої дискусії становитиме 36 хвилин. На завершення кожен кандидат має право висловитися, але це не повинно зайняти більше 5 хвилин. Репліки кандидатів становлять не більше 30 секунд.

Формат дискусії передбачає, що кандидати можуть задати один одному 4-5 питань, кожне з яких не повинно перевищувати 1 хвилину. При цьому на відповідь відводиться 3 хвилини часу.

Якщо на дебатах буде присутній лише один з кандидатів, то весь ефірний час надається йому для проведення передвиборної агітації.

У Громадському також зазначили, що якщо кандидати хочуть, крім теледебатів, провести дебати на стадіоні, то це їх право. Закон цього не забороняє.

"Однак готовність політиків приходити в ефір незалежного ЗМІ - це індикатор політичної зрілості і поваги до громадянського суспільства, поваги до закону", - зазначили в Громадському.

Нагадаємо, що дружина Володимира Зеленського Олена Зеленська розповіла про дебати чоловіка з Порошенком. Вона вважає, що її чоловік може протистояти Петру Порошенку.

Раніше повідомлялося про те, що з'явилася покрокова інструкція, як потрапити на дебати Зеленського і Порошенко.