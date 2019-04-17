Як потрапити на дебати Зеленського і Порошенко: покрокова інструкція

Фото: Дебати Зеленського і Порошенко (колаж РБК-Україна)

Дебати Зеленського і Порошенко відбудуться на НСК "Олімпійський" 19 квітня перед другим туром виборів

Дебати Зеленського і Порошенко повинні відбутися в п'ятницю 19 квітня на НСК "Олімпійський".

На стадіоні у зв'язку з таким важливим заходом вже посилюють заходи безпеки і встановлюють дві сцени – кожен кандидат ставить свою сцену для проведення дебатів.

Українці задаються питанням, як можна потрапити на дебати на НСК "Олімпійський". Як це можна зробити 19 квітня - детально розповідаємо у матеріалі.

У штабі кандидата в президенти і нинішнього глави держави Петра Порошенка потрапити на дебати 19 квітня пропонують всім бажаючим. Для цього потрібно пройти попередню реєстрацію, заповнивши анкету. Про це повідомляють на спеціально створеній сторінці заходу у Facebook під назвою "Дебати кандидатів у президенти".

Вхід на стадіон буде здійснюватись за списками із сформованих анкет.

"У зв'язку з посиленими заходами безпеки глядачі допускаються на стадіон за попередньої реєстрації. Початок дебатів - о 19.00. Рамки будуть відкриті на вхід з 16.30, вхід за списками і посвідченнями особи", – йдеться в повідомленні.

Фото: Як потрапити на дебати, розповіли в штабі Порошенка (facebook.com/events/2124439614318052)

Після того, як бажаючі заповнять анкету, їм повідомляють, що після цього з ними зв'яжеться хтось з волонтерів. Скоріше за все, їм подзвонять наступного дня після реєстрації. Окремо бажаючих потрапити на дебати на НСК "Олімпійський" просять не приносити з собою будь-яку атрибутику спортивних змагань.

"Ніяких фаєрів, дудок, барабанів тощо. Ми йдемо не змагатися, хто кого перекричить. Приносьте з собою прапори та символіку в державних кольорах України та Євросоюзу", - просять організатори заходу.

Як повідомлялося раніше, участь у дебатах 19 квітня другого кандидата, Володимира Зеленського, також підтверджена. Цю інформацію підтвердили журналістам і на НСК "Олімпійський" напередодні.

Там заявили, що досягли домовленостей з обома кандидатами в президенти, проте відмовилися озвучити суму, в яку опонентам на виборах президента України обійдеться оренда стадіону.

Відео: Нове звернення Зеленського про дебати 19 квітня (facebook.com/Володимир Зеленський)

Початком дебатів попередньо визначили 19.00. Рамки для входу на стадіон будуть відкриті з 16.30, а пропускати людей будуть за списками із заповнених анкет. При цьому потрібно мати з собою посвідчення особи, яке обов'язково перевірять і попросять пред'явити.

Також сам Зеленський записав нове відеозвернення, в якому заявив, що буде чекати Порошенко на дебатах увечері 19 квітня. Хоча Порошенко сказав, що буде чекати Зеленського в цей же час, але не на стадіоні, а у студії "Суспильного" згідно із законом України.

Зеленський у своєму новому відеозверненні запропонував реєструвати два безкоштовних квитка на одну людину. Також він виступив категорично проти поділу сцени і заявив, що доступ глядачів повинен бути вільним.

Нагадаємо, раніше представники штабів двох кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського а також НСК "Олімпійський" уклали тристоронню угоду про проведення дебатів. Вони уклали договір про оренду стадіону на вечір 19 квітня 2019 року.

Також стало відомо, виступить Ольга Полякова на дебатах Зеленського і Порошенко. На питання, яке хвилює багатьох українців, відповів продюсер знаменитої української співачки. Раніше в мережі активно поширювалися чутки про те, що співачка буде відкривати дебати кандидатів.