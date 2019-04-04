Дебати Порошенко і Зеленського: чи законно ставити свої умови

Дебати Порошенка і Зеленського мають відбутися вже зовсім скоро, до другого туру виборів президента України, який пройде 21 квітня.

Як відомо, Зеленський поставив чинному президенту для участі у дебетах кілька умов. Зокрема, він має пройти медичне обстеження, на що Порошенко вже погодився. По-друге, дебати мають пройти на стадіоні "Олімпійський". На це Порошенко теж дав свою згоду, сказавши про це у своєму відеозверненні ввечері 3 квітня.

По-третє, за словами Зеленського, Порошенко має вибачитись перед ним за те, що незадовго після першого туру виборів той назвав Зеленського "маріонеткою Коломойського". Поки ж Порошенко ніяк не прокоментував цю умову.

Але чи законно ставити для дебатів своє умови, коли дебати між кандидатами в президенти регламентуються законом? Відповідь на це питання у коментарі для Styler дав Роман Марченко, старший партнер ЮФ "Ілляшев та Партнери"

За його словами, люди вільні у своїх думках і висловленні своїх поглядів, тобто будь-яка людина, в тому числі і кандидат, може висловлювати і висувати іншій людині якісь умови, за яких вона візьме участь у дискусії.

Фото: Дебати Порошенко і Зеленського мають пройти до другого туру виборів президента України (колаж РБК-Україна)

"А особливо це дозволено, коли мова йде про дебати, які не будуть відбуватися в останню п’ятницю перед днем голосування в інший день. Тут можна говорити що завгодно, висувати будь-які умови, а інша сторона може погоджуватись, або не погоджуватися. За це ніякої відповідальності ні в кого не буде", - додає Роман Марченко.

У випадку, якщо хтось із кандидатів не приходить на дебати, то сам захід все одно проводиться, каже юрист.

"Дебати все одно проводяться обов’язково. Національна телекомпанія України зобов’язана організувати і провести такі теледебати і профінансувати та показати їх по телебаченню. Якщо ж хтось не прийде, то процедурою встановлено, що в такому випадку увесь час віддається одному з кандидатів, який він витрачає на свій розсуд", - підкреслює Марченко.

Нагадаємо, стало відомо, що Петро Порошенко погодився пройти медичне обстеження перед дебатами із Володимиром Зеленським. Тим часом з'ясувалося, що скандальна новина про Зеленського виявилася фейком.

Також у штабі Петра Порошенка запропонували кілька раундів дебатів із Володимиром Зеленським.

Тим часом НСК Олімпійський, де мають проводити дебати, почала оточувати Нацгвардія.