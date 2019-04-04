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У штабі Порошенка хочуть декілька раундів дебатів із Зеленським

Новини » Вибори 2019    04.04.2019 - 15:10
У штабі Порошенка хочуть декілька раундів дебатів із Зеленським
Фото: Олег Медведєв (РБК-Україна)

Кожному раунду присвятять окрему тему

Перед другим туром президентських виборів потрібно провести декілька раундів дебатів з Володимиром Зеленським. Про це повідомив спікер передвиборчого штабу Петра Порошенка Олег Медведєв.

Він зазначив, що дебатів хочуть виборці як Порошенка, так і Володимира Зеленьского.

"Є потужний суспільний запит", - сказав він.

Медведєв заявив, що дебати повинні провести з питань оборони і безпеки, зовнішньої політики і  обов'язків гаранта.  За його словами, тільки один раунд повинен пройти на стадіоні, решта - відповідно до закону.

Медведєв також заявив, що дебати важливі з тієї причини, до суспільство повинно ближче познайомитися з Зеленським.

"Важливо, щоб "кіт в мішку", якого зараз намагаються продати суспільству, виліз із мішка, продемонстрував себе і свою позицію", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, перший тур виборів президента України відбувся 31 березня 2019 року. За результатами підрахунку 100% протоколів, до другого туру виходять Володимир Зеленський, який отримав 30,24% голосів, і Петро Порошенко - 15,95%. Другий тур повинен відбутися 21 квітня.

Володимир Зеленський увечері 3 квітня запропонував Петру Порошенку провести дебати перед другим туром на стадіоні "Олімпійський" в Києві. Вночі 4 квітня Порошенко заявив, що згідно із законом дебати повинно проводити "Суспільне" телебачення, але він згоден на пропозицію опонента. "Але стадіон, так стадіон", - сказав він.

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