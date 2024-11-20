Где хранить грецкие орехи, чтобы они не заплесневели

Грецкие орехи - это не только вкусный и полезный продукт, но и важный ингредиент для многих блюд. Они богаты витаминами и полезными жирами, но из-за своей чувствительности к влаге могут быстро испортиться.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где хранить грецкие орехи, что они не плесенели.

Почему грецкие орехи плесневеют

Основная причина появления плесени на орехах - высокая влажность в месте их хранения. В такой среде начинает активно размножаться грибок. Другими факторами, способствующими развитию плесени, являются:

прямой солнечный свет - под воздействием ультрафиолета в орехах происходят окислительные процессы, приводящие к порче

негерметичная тара - неплотно закрытая крышка способствует проникновению влаги и бактерий

Как правильно хранить грецкие орехи

Правильное хранение грецких орехов с созданием оптимальных условий - это ключ к тому, чтобы они не заплесневели и не потеряли свой свежий вкус. Идеальные условия имеют ряд важных аспектов.

Сухое и темное место

Идеальным местом для хранения грецких орехов является сухое, темное и немного прохладное место. Это может быть кухонный шкаф, кладовка или другое место, защищенное от прямых солнечных лучей и источников тепла.

Хотя предлагают хранить грецкие орехи в холодильнике, это не лучший вариант из-за повышенного уровня влажности.

Герметическая тара

Орехи необходимо хранить в герметичной таре, которая оградит их от влаги и посторонних запахов. Это может быть стеклянная банка с плотно закрытой крышкой, металлический контейнер или специальные мешочки для хранения продуктов.

Орехи нужно хранить в герметичной упаковке (иллюстративное фото: Freepik)

Пластиковые пакеты не следует использовать для хранения орехов. Они не защищают от влаги и могут способствовать быстрой порче продуктов. Даже если пакет закрыт, есть вероятность развития плесени.

Оставить орехи в скорлупе

Если у вас есть возможность, храните грецкие орехи в скорлупе, поскольку это позволяет им сохранять свою свежесть гораздо дольше. Ведь скорлупа защищает ядро от внешнего воздействия.

Очищенные орехи быстрее теряют свои свойства и могут впоследствии покрыться плесенью, поэтому они требуют более тщательного хранения.

В частности, если вы решили хранить очищенные орехи, их советуют тщательно просушить. Для этого их можно поместить в духовку, разогретую до 50 градусов.

Температура хранения

Оптимальная температура для хранения грецких орехов - от 5 до 15 градусов. Если температура будет слишком высокой, это может привести к тому, что орехи начнут высвобождать быстро окисляющееся масло.

Морозилка также считается неплохим местом для хранения орехов благодаря низкой температуре, что помогает избежать порчи и развития плесени.

Однако перед замораживанием орехи нужно упаковать в герметичные пакеты или контейнеры, чтобы защитить их от влаги.

Как долго можно хранить грецкие орехи

Срок хранения грецких орехов зависит от условий хранения. В среднем орехи в скорлупе сохраняют свежесть в течение 1-2 лет при низкой температуре помещения.

При комнатной температуре грецкие орехи могут храниться до 10 месяцев, в зависимости от того, очищены они или нет.