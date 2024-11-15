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Куда положить яйца, чтобы они хранились свежими гораздо дольше

Пятница 15 ноября 2024 14:26
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Куда положить яйца, чтобы они хранились свежими гораздо дольше Где хранить яйца (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Яйца - один из самых популярных продуктов питания, который используется во многих блюдах. Однако не все знают, как правильно хранить яйца, чтобы они дольше оставались свежими.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, куда лучше положить яйца, чтобы сохранить их свежесть как можно дольше.

В холодильник

Лучшее место для хранения яиц - холодильник. Оптимальная температура прибора должна составлять от 0 до 4 градусов. В таких условиях яйца могут сохранять свежесть около 60 дней или другой указанный на упаковке срок.

Если температура в холодильнике слишком высока, яйца быстрее портятся. Кроме того, высокая температура может оказать влияние на качество белка и желтка, делая их менее вкусными.

Однако, чтобы яйца в холодильнике хранились долго, следует соблюдать еще некоторые условия:

  • Хранить яйца на полке. Хотя многие люди обычно хранят яйца в дверце холодильника, это на самом деле не самое лучшее место. Дверцы испытывают постоянные колебания температуры при открытии, что может негативно влиять на свежесть яиц. Яйца лучше хранить в центральной части холодильника, где температура наиболее стабильна.
  • Хранить яйца в оригинальной упаковке. Хранение яиц в магазинной картонной упаковке или в контейнере - лучший способ для длительного сохранения свежести. Упаковка защищает яйца от механических повреждений, а также минимизирует воздействие внешних факторов, таких как влага или запахи других продуктов в холодильнике.
  • Не мыть яйца перед хранением. Мытье может привести к тому, что естественная защитная пленка на скорлупе, помогающая предотвратить проникновение бактерий, будет разрушена. Вода может также способствовать образованию плесени, что приведет к более быстрой порче яиц.
  • Хранить яйца острым концом вниз. Благодаря этому воздушная камера не будет давить на содержимое яйца, что продлевает срок хранения.

Куда положить яйца, чтобы они хранились свежими гораздо дольше

Яйца не следует хранить в дверце холодильника (иллюстративное фото: Freepik)

Помимо этого, большое значение для продолжительности хранения яиц имеет и их состояние. Не следует хранить яйца с трещинами - это может привести к попаданию бактерий в белок и желток, порче продукта, а также отравлению при употреблении блюда из такого яйца.

В морозилку

Для длительного хранения яйца можно заморозить. Но условия отличаются от хранения в холодильнике.

Прежде всего, яйца нельзя замораживать в скорлупе - из-за воздействия температуры жидкость расширяется и может пробить оболочку. Из-за трещин в белок и желток могут попасть бактерии.

Поэтому для заморозки используют только белок и желток - отдельно или взбитые вместе до однородной консистенции. Кроме того, для хранения в морозилке пригодны только чистые и свежие яйца.

Проверить, не протухло ли яйцо, можно с помощью погружения яйца в воду. Если оно всплывает - яйцо испорчено, его ни в коем случае не следует использовать в пищу.

Куда положить яйца, чтобы они хранились свежими гораздо дольше

Замораживать яйца нужно без скорлупы (иллюстративное фото: Freepik)

Белки из свежих яиц разливают в контейнеры для замораживания, плотно закрывают и ставят в морозилку. Для более быстрого размораживания и более легкого отмеривания советуют использовать стандартные формы для льда.

Яичный желток становится гуще при замораживании, поэтому его рекомендуют смешать с 1/8 ч. л. соли и 1/2 ч. л. сахара - такое количество ингредиентов нужно для 4 желтков.

Для размораживания яйца перекладывают из морозилки в холодильник, затем сразу готовят. Впрочем, не следует хранить яйца в морозилке дольше указанного на упаковке срока.

К тому же использовать замороженные яйца можно только в тщательно приготовленных блюдах, например в выпечке. Для того чтобы сделать омлет или просто сварить яйца, лучше хранить их в холодильнике.

Кстати, раньше мы рассказывали о том, где лучше хранить чеснок и лук, чтобы не завонять весь дом.

Кроме этого, писали, как хранить сушеные фрукты, чтобы они долго не портились.

При написании материала использовались следующие источники: The Spruce Eats, Healthline, The Incredible Egg, Ясенсвіт.

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