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7 мест, где ни в коем случае не следует хранить гречку

Вторник 05 ноября 2024 15:37
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7 мест, где ни в коем случае не следует хранить гречку Где нельзя хранить гречку (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Гречка - один из самых любимых гарниров среди украинцев. Однако, чтобы сохранить все его полезные свойства, важно знать, где именно хранить эту крупу. Ведь есть несколько мест, где нельзя хранить гречку.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где и как лучше хранить гречку, чтобы она не испортилась.

Где нельзя хранить гречку

Подвал без контроля температуры

Подвал часто используют для хранения большого количества запасов из-за низкой температуры помещения. Однако это не лучшие условия для хранения гречки - от холода и влаги крупа может заплесневеть.

У раковин

Места у мойки или под раковиной характеризуются повышенной влажностью или даже вероятностью попадания воды в продукты. Это создает идеальную среду для развития плесени и размножения насекомых.

Над кухонными приборами

Высокие температуры от приборов, например от плиты или поверхности холодильника, могут влиять на качество гречки, что испортит вкус блюда.

7 мест, где ни в коем случае не следует хранить гречку

Где нельзя хранить гречку (иллюстративное фото: Freepik)

Рядом с продуктами с резким запахом

Гречка может впитывать резкие запахи, что может значительно изменить вкус в результате. Поэтому не стоит хранить гречневую крупу рядом с луком, чесноком или на полке с пряностями.

У окна

Не стоит ставить контейнеры с гречкой на подоконники, столы и другие поверхности, на которые могут попасть солнечные лучи. Солнечный свет может оказывать влияние на качество гречки. А влага от конденсата на окне может привести к плесени, если держать крупу на подоконнике.

В мешках

Мешки, в которых могут продавать гречку, не слишком герметичны. После приобретения лучше пересыпать крупу в плотно закрытые контейнеры - это защитит крупу от вредителей и влаги.

В холодильнике

Хотя низкая температура замедляет процессы порчи, повышенная влажность внутри холодильника может привести к образованию конденсата на упаковке с гречкой. Через некоторое время такого хранения гречка просто заплесневеет.

Где лучше хранить гречку

Чтобы сохранить гречку свежей и вкусной надолго, при хранении следует соблюдать несложные условия:

  • Найти сухое, темное и немного прохладное место. Идеальным вариантом будет шкаф или кладовка.
  • Хранить крупу в герметичной таре. Стеклянные банки или пластиковые контейнеры с надежными крышками защитят гречку от влаги, насекомых и посторонних запахов.
  • Регулярно проверять гречку. Периодически проверяйте гречку на наличие признаков порчи, например насекомых, неприятного запаха или изменения цвета.

7 мест, где ни в коем случае не следует хранить гречку

Не стоит хранить гречку в мешках (иллюстративное фото: Freepik)

Кстати, раньше мы писали о том, как хранить лук, чтобы он пролежал до весны и не гнил.

Кроме этого, рассказывали о том, как хранить мед, чтобы он не потерял полезные свойства.

При написании материала использовались следующие источники: Healthline, Martha Stewart, The Spruce Eats.

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