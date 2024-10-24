Где сейчас звезда украинского ТВ Шепелев, который продался России

Карьера Шепелева в Украине

Шепелев родился 1983 году в Минске, Беларусь. Свой путь в телевизионной и журналистской сферах он начал в своей родной стране, где также завершил обучение на факультете журналистики. В 2004 году его пригласили работать на украинский телеканал М1, после чего он переехал в Киев.

На украинских телеканалах провел более пяти лет, а затем, по приглашению Эрнста, начал вести программу на российском "Первом канале". Некоторое время он совмещал работу в обеих странах, но после успеха ведущего на "Евровидении" переехал в Москву.

Дмитрий Шепелев (фото: instagram.com/dmitryshepelev)

Однако в 2011 году Шепелев снова стал появляться на украинском ТВ - вместе с Владимиром Зеленским и Михаилом Галустяном он начал сниматься в новом комедийном шоу "Рассмеши комика". Съемки в Украине он продолжал совмещать с работой в РФ.

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В июне 2014 вел концерт в Крыму, приуроченный к оккупации полуострова. Во время мероприятия он поздравлял зрителей с "величественным событием присоединения", которое, по его словам, "долгожданное для Крыма". В результате этого он был внесен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Как отреагировал на полномасштабное вторжение РФ

24 февраля 2022 года артист выразил "стыд" за Россию и ее полномасштабное вторжение, однако быстро изменил свое мнение ради заработка кровавых рублей.

Такое "переобувание" не осталась незамеченной для россиян, которые тогда требовали от телеканала уволить Шепелева из-за его "осуждения специальной военной операции".

Дмитрий Шепелев (фото: instagram.com/dmitryshepelev)

"Мне особенно страшно, что я сейчас отвез сына в школу, а мои друзья в Киеве и других украинских городах идут в бомбоубежище. Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Извините, друзья-украинцы, извините. Только такое не прощают", - эмоционально выдал Дмитрий в день начала большой войны.

В итоге он почти месяц исчез с новостного поля, что вызвало слухи о возможной эмиграции. Однако уже в марте он заявил, что "его дом - там, где работа и семья", имея в виду Россию.

Дмитрий Шепелев (фото: instagram.com/dmitryshepelev)

Артист избегал обсуждения войны в своих публикациях, но делился "красотой" разных уголков страны-агрессорки, куда путешествовал, а также показывал книги, животных, детей и моменты отдыха.

К концу 2022 года Шепелев пришел к выводу, что работа на кремлевских телеканалах для него не проблема, и начал периодически появляться на экранах.

Съемки нового шоу в Мариуполе

Уже в 2023-м путинист отличился позорным поступком, приехав в разрушенный российскими оккупантами город Мариуполь.

Там он снимал развлекательное шоу о животных "В кругу друзей" для пропагандистского канала "Россия-1". В рамках программы Шепелев рассказывал "о спасении животных из-под обстрелов в городе".

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Впрочем, российские СМИ сообщают, что Дмитрию недолго пришлось пытаться усидеть на двух стульях сразу.

Судя по телепоказам, в октябре 2024 года Шепелев потерял место ведущего "В кругу друзей". Новые выпуски сейчас ведет другой актер-пропагандист Сергей Друзьяк.

Это касается и других проектов, над которыми работал фанат Путина. Речь идет о подкасте на радио и сети. Первый был посвящен искусственному интеллекту, второй - "Папа дома". Однако оба проекта Шепелева не обновлялись с начала лета.