Де зараз зірка українського ТБ Шепелєв, який продався Росії

Кар’єра Шепелєва в Україні

Шепелєв народився 1983 році у Мінську, Білорусь. Свій шлях у телевізійній і журналістській сферах він почав у своїй рідній країні, де також завершив навчання на факультеті журналістики. У 2004 році його запросили працювати на український телеканал М1, після чого він переїхав до Києва.

На українських телеканалах провів понад п'ять років, а потім, на запрошення Ернста, почав вести програму на російському "Первом канале". Деякий час він поєднував роботу в обох країнах, але після успіху ведучого на "Євробаченні" переїхав до Москви.

Дмитро Шепелєв (фото: instagram.com/dmitryshepelev)

Проте у 2011 році Шепелєв знову став з'являтися на українському ТБ - разом із Володимиром Зеленським та Михайлом Галустяном він почав зніматися в новому комедійному шоу "Розсміши коміка". Зйомки в Україні він продовжував поєднувати з роботою в РФ.

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У червні 2014 року вів концерт у Криму, приурочений до окупації півострова. Під час заходу він вітав глядачів із "величною подією приєднання", яка, за його словами, "довгоочікувана для Криму". Унаслідок цього його було внесено до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Як відреагував на повномасштабне вторгнення РФ

24 лютого 2022 року артист висловив "сором" за Росію та її повномасштабне вторгнення, проте швидко змінив свою думку заради заробітку кривавих рублів.

Таке "перевзування" не залишилася непоміченою для росіян, які тоді вимагали від телеканалу звільнити Шепелєва через його "засудження спеціальної військової операції".

Дмитро Шепелєв (фото: instagram.com/dmitryshepelev)

"Мені особливо страшно, що я зараз відвіз сина до школи, а мої друзі в Києві та інших українських містах йдуть до бомбосховища. Мені дуже соромно. Мені дуже боляче. І в мене немає слів. Вибачте, друзі-українці, вибачте. Тільки таке не пробачають", - емоційно видав Дмитро в день початку великої війни.

У підсумку він на майже місяць зник із новинного поля, що викликало чутки про можливу еміграцію. Однак уже в березні він заявив, що "його дім - там, де робота і сім'я", маючи на увазі Росію.

Дмитро Шепелєв (фото: instagram.com/dmitryshepelev)

Артист уникав обговорення війни у своїх публікаціях, але ділився "красою" різних куточків країни-агресорки, куди подорожував, а також показував книги, тварин, дітей і моменти відпочинку.

До кінця 2022 року Шепелєв дійшов висновку, що робота на кремлівських телеканалах для нього не є проблемою, і почав періодично з'являтися на екранах.

Зйомки нового шоу у Маріуполі

Вже у 2023-му путініст вирізнився ганебним вчинком, приїхавши до зруйнованого російським окупантами міста Маріуполь.

Там він знімав розважальне шоу про тварин "У колі друзів" для пропагандистського каналу "Россия-1". В рамках програми Шепелєв розповідав "про порятунок тварин з-під обстрілів у місті".

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Втім, російські ЗМІ повідомляють, що Дмитру недовго довелося намагатися всидіти на двох стільцях одразу.

Судячи з телепоказів, у жовтні 2024 року Шепелєв втратив місце ведучого "У колі друзів". Нові випуски тепер веде інший актор-пропагандист Сергій Друзьяк.

Це стосується також інших проєктів, над якими працював фанат Путіна. Мова йде про підкаст на радіо та в мережі. Перший був присвячений штучному інтелекту, другий - "Тато вдома". Однак обидва проєкти Шепелєва не оновлювалися з початку літа.