Как сейчас выглядит Ирина Шинкарук - дочь знаменитого композитора и барда Владимира Шинкарука (фото)

Ирина Шинкарук - украинская исполнительница, ведущая, режиссер, солистка оркестра Национального радио Украины, Заслуженная и Народная артистка. А также - дочь известного украинского поэта и композитора Владимира Шинкарука.

Как сегодня выглядит 45-летняя певица и что известно о ее жизни читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Карьера Ирины Шинкарук

После окончания Житомирского училища культуры и искусства Ирина поступила в Житомирский педагогический университет имени Франко и Киевский национальный университет культуры и искусств. Затем она отправилась на стажировку по вокалу в Варшавский театр оперетты.

Позже, в конце 90-х, стала солисткой Украинского государственного театра песни, а с 1999 года и по сей день является солисткой оркестра Национального радио Украины.

Ирина Шинкарук сегодня (фото: facebook.com/ShynkarukIryna)

Кроме того, в прошлом Ирина занимала должность доцента кафедры эстрадного пения КНУКиМ и была старшим диктором на телеканале "Культура".

Шинкарук также является победителем ряда Всеукраинских и международных фестивалей. Свою концертную деятельность она начала с детства - в 7-летнем возрасте начала петь в дуэте со своим известным отцом. Артистка покоряла сцены США, Польши, Словакии, Венгрии, Австрии, Франции, Германии, Греции и других стран.

А еще исполнительница создала новое направление в современной украинской музыке - магический рок. За время своей творческой деятельности она представила девять музыкальных альбомов.

Кроме того, Шинкарук является автором сборников стихов"Народження голосу", "Відчуваю" и аудиокниг собственных стихов под названием "Міра". Кроме того, дочь знаменитого прозаика - режиссер-постановщик и ведущая массовых праздничных действ.

Ирина Шинкарук продолжает заниматься творческой деятельностью (фото: facebook.com/ShynkarukIryna)

В 2015 году Ирина созадала Международный фестиваль искусств "Песенный Спас". В мероприятии могут участвовать молодые артисты в возрасте от 14 до 35 лет. Целью события является поиск и поддержка молодых исполнителей со всей Украины и создание условий для их творческого потенциала.

Участники соревнуются в трех номинациях: исполнитель, автор авторской песни, эстрадной и конферансье. Сначала фестиваль проходил как вечер памяти Шинкарука.

Кадры, которіе Ирина публикует в сети (фото: facebook.com/ShynkarukIryna)

Соцсети Ирины Шинкарук

На своей странице в Facebook исполнительница делится теплыми кадрами с коллегами, снимками с мероприятий и другими фотографиями, на которых она часто появляется на сцене. Некоторые из этих фотографий вы можете увидеть на данной странице.

Ирина Шинкарук со звездными коллегами (фото: facebook.com/ShynkarukIryna)

К слову, Владимир Шинкарук был украинским поэтом, прозаиком, композитором и бардом-исполнителем. Его жизнь оборвалась 7 декабря 2014 года.

Свою концертную деятельность Шинкарук сочетал с научно-педагогической, также выступал за границей и являлся автором и исполнителем собственных произведений. Дочь поэта в своих интервью тепло о нем отзывается.

"Он был и папой, и другом, и учителем, и автором песен, коллегой по сцене. Для меня он действительно много значил, потому что я знала, что в любую минуту жизни мне есть на кого опереться - и в личной, и в профессиональноной. А о таком роскошном дедушке можно только мечтать", - говорила Ирина летом 2015 года, через полгода после смерти отца.

"Он объединял в себе множество ипостасей. Он вообще был многогранным, полифоническим человеком - и не только по отношению ко мне", - подчеркивала также она.

Владимир Шинкарук умер в возрасте 60 лет (фото: facebook.com/ShynkarukIryna)