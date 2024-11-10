Где сейчас певица Зианджа, которая сбежала из Украины через Дунай и исчезла из соцсетей

Певица Зианджа обрела популярность после участия в "Фабрике звезд" и "Фабрике звезд. Суперфинал". В прошлом она выступала под псевдонимами Борис Апрель, Анна Эйприл, Зианджа, а с 2020 года - Зи Фамелу.

Что известно о жизни 33-летней исполнительницы сегодня и как она выглядит - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Борис Апрель

Настоящее имя музыканта - Борис Круглов. Уроженец Крыма с самого детства мечтал о карьере в шоу-бизнесе. Поэтому он сказал родителям, что едет поступать на экономический, но на самом деле попытался попасть в КНУКиМ. Однако с первого раза это ему не удалось.

В 2008 году Борис перекрасился и принял участие во втором сезоне "Фабрики звезд", где занял третье место в финале и получил приз за наибольшее количество симпатий среди слушателей.

После окончания съемок Апреля стали активно приглашать на разные программы и фотосессии. В 2010 году он вернулся на "Фабрику звезд. Суперфинал", однако был вынужден покинуть шоу, и это вызвало протест со стороны его фанатов.

Позже выяснилось, что певец проходил лечение в киевской клинике, а на программу вернулся только на гала-концерт, и уже в другом образе - с короткой стрижкой и темными волосами. В этот период его наставницей была Наталья Могилевская, но их отношения закончились скандальными выяснениями после расторжения контракта.

Затем Зианджа выехала в Лос-Анджелес, а по возвращении в Киев сделала каминг-аут, заявив, что является трансгендерной. Она снова отправилась в США, чтобы сделать операцию по изменению груди, и стала Анной Эйприл.

В 2018 году на шоу "Голос країни" перед публикой предстала уже другая исполнительница - Зианджа. На проекте она попала в команду Алексея Потапенко, но покинула шоу после первого прямого эфира.

Непростые отношения с Могилевской

В 2022 году Фамелу обвинила Могилевскую в буллинге, заявив, что та продолжала называть ее Борисом, несмотря на то, что она давно позиционировала себя как женщина.

Могилевская в ответ сказала, что Зи Фамелу сделала такие заявления, поскольку не обрела популярность, как другие ее подопечные, в частности MONATIK и Барских.

"Те из моих артистов, которые становятся успешными - Монатик, Макс Барских, Dantes, Регина Тодоренко, – они пишут слова благодарности. Те, кто не стал звездой, или что-то сложилось не так, как они мечтали, - они обязательно не любят Монатика, Макса Барских и меня", - говорила Могилевская.

Борис Апрель и Наталья Могилевская (фото: instagram.com/zifaamelu)

Зианджа также подтвердила, что Могилевская возила ее к психиатру с целью изменить ее ориентацию, поскольку, по словам продюсерши, она была "нравственно, физически и духовно неполноценной".

Как сейчас выглядит бывший Борис Апрель (фото: instagram.com/zifaamelu)

Бегство из Украины

Когда стало известно, что певица не сделала операцию по смене пола, ей не удалось официально выехать из страны во время полномасштабной войны, поскольку по документам она является военнообязанным мужчиной. После того как пограничники не выпустили ее, артистка нелегально переплыла Дунай, о чем потом рассказала в комментарии изданию Rolling Stone.

"Я не хочу стрелять в людей, я не хочу никого убивать. Я скорее умру. Я чувствовала себя преступницей, но я не преступница, я беженка. Я чуть не утонула. Я выпила так много воды. Я устала и плыла из последних сил. Я плыла и каким-то образом добралась до берега, но думала, что это все-таки Украина", - объясняла свою позицию Зианджа.

Какие фото публикует Зианджа (фото: instagram.com/zifaamelu)

Социальные сети Зианджи остаются неактивными. За ее страницей в Instagtam следят около 12 тысяч подписчиков. Крайний пост датирован еще 29 мая 2022 года, а учетная запись звезды указывает, что она находится в Германии. В описании профиля Зи Фамелу подчеркивает, что является трансгендерной женщиной.

Соцсети певицы Зи Фамелу (фото: instagram.com/zifaamelu)