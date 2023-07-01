"Почти полностью потерял слух": известный певец попал в больницу после благотворительного концерта (фото)

Известный украинский певец Юрко Юрченко попал в больницу после своего благотворительного концерта. Врачи обнаружили у него проблемы со слухом, потому в ближайшее время артист не сможет выйти на сцену.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook .

Что произошло с Юрченко

"На благотворительном концерте в Киеве для "Сталевих жінок Азову" почти полностью потерял слух (аж неудобно, что не на нуле, там и громче бывало). Такой себе прикольчик для профессионального музыканта. Возможно, переутомление, акубаротравма, последствия прошлых прилетов..." - написал Юрко в сообщении.

Он добавляет, что слышит шум, жужжание и треск, из-за чего не попадает в тональность. Поэтому в ближайшее время все выступления певца придется отменить.

Однако среди преимуществ травмы он называет то, что не слышит вокруг русского языка, если на нем говорят.

"Интенсивная терапия на стационаре, поэтому верю в положительный прогноз лечения и в наших крутых эскулапов, загнавших меня сюда насильно и бережно вливающих мне в уши и в вены "витаминки"!" - делится настроением певец.

Юрко Юрченко попал в больницу (фото: facebook.com/Yurcash)

Что известно о Юрке Юрченко

Настоящее его имя Юрий Нечистяк. Он стал известен в 1990-х, как участник хит-парада "Территория А". В эти годы он выпустил свои известные хиты "Я ухожу", "Отпусти", "Такая наша любовь" и т. д.

После 2000 года Юрченко уехал в Москву, где работал композитором и выступал в городских клубах. Однако после 2014 года артист полностью отказался от сотрудничества с российскими звездами.

В 2022 году Юрко Юрченко пошел воевать против российских захватчиков в добровольческом батальоне "ОДЧ Карпатская сечь". На войне кроме оружия носит с собой гитару, чтобы поднимать боевой дух бойцам.

Юрий Юрченко с собратьями (фото: facebook.com/Yurcash)