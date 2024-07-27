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Где сейчас и как изменилась звезда первого сезона "Від пацанки до панянки", о котором мало кто помнит

Суббота 27 июля 2024 08:14
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Где сейчас и как изменилась звезда первого сезона "Від пацанки до панянки", о котором мало кто помнит Зубрейчук тогда и сейчас (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Мало кто знает, но первый сезон "Від пацанки до панянки" вышел в 2010 году, и его звездами были не Галина Полудневич, Людмила Понзель и другие девушки, а совсем другие участницы. Одной из самых ярких тогда была рыжеволосая Виктория Зубрейчук.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где сейчас звезда "Від пацанки до панянки" 2010 года, как сложилась ее жизнь и чем она сейчас занимается.

Зубрейчук на шоу - какой она была

Виктории на момент проекта было около 30 лет. Она была зажигательной, любила вечеринки и нарушала все правила.

Впрочем, на шоу Зубрейчук пыталась стать "панянкой", а потому пыталась выполнять все задачи. Хотя без казусов не обходилось.

Где сейчас и как изменилась звезда первого сезона &quot;Від пацанки до панянки&quot;, о котором мало кто помнитГде сейчас и как изменилась звезда первого сезона &quot;Від пацанки до панянки&quot;, о котором мало кто помнит

Где сейчас и как изменилась звезда первого сезона &quot;Від пацанки до панянки&quot;, о котором мало кто помнит

Зубрейчук из шоу "Від пацанки до панянки" (скриншот)

Виктории удалось дойти до финала. Она попала в тройку лучших участниц. И даже когда ей пришлось выйти на паркет с профессиональным хореографом, она решилась на это непростое испытание, хотя и сомневалась.

Где сейчас и как изменилась звезда первого сезона &quot;Від пацанки до панянки&quot;, о котором мало кто помнитГде сейчас и как изменилась звезда первого сезона &quot;Від пацанки до панянки&quot;, о котором мало кто помнитГде сейчас и как изменилась звезда первого сезона &quot;Від пацанки до панянки&quot;, о котором мало кто помнит

Вика с первого сезона "Від пацанки до панянки"(скриншоты)

Зубрейчук не победила в проекте. Хотя едва ли она может из-за этого унывать. Ведь после шоу она действительно начала новую жизнь.

Где сейчас и как изменилась звезда первого сезона &quot;Від пацанки до панянки&quot;, о котором мало кто помнитГде сейчас и как изменилась звезда первого сезона &quot;Від пацанки до панянки&quot;, о котором мало кто помнит

Зубрейчук на шоу "Від пацанки до панянки" (скриншоты)

Как изменилась Виктория

На шоу Зубрейчук заметили продюсеры других проектов. Виктория не сидела без работы после финала. Уже в 2011 году она стала ведущей на утреннем шоу, затем вела еще одну программу с Андреем Доманским.

Где сейчас и как изменилась звезда первого сезона &quot;Від пацанки до панянки&quot;, о котором мало кто помнитЗвезда "Від пацанки до панянки" сейчас (фото: instagram.com/vika_zubreichuk)

Также Зубрейчук была судьей на проекте "100 000 за правду". Затем она стала ведущей шоу неординарных талантов.

Где сейчас и как изменилась звезда первого сезона &quot;Від пацанки до панянки&quot;, о котором мало кто помнит

Где сейчас и как изменилась звезда первого сезона &quot;Від пацанки до панянки&quot;, о котором мало кто помнит

Виктория Зубрейчук (фото: instagram.com/vika_zubreichuk)

В 2015 году Виктория стала работать по радио. Затем она получила диплом в "Кулинарной академии" Алексея Суханова. На этом все не закончилось.

Где сейчас и как изменилась звезда первого сезона &quot;Від пацанки до панянки&quot;, о котором мало кто помнит

Виктория сейчас (скриншот)

Зубрейчук участвовала во многих программах. Она также снималась в кино, сериалах и рекламе.

Где сейчас и как изменилась звезда первого сезона &quot;Від пацанки до панянки&quot;, о котором мало кто помнит

Как изменилась ведущая (фото: instagram.com/vika_zubreichuk)

В настоящее время Виктория продолжает работать по радио. Также она активно ведет соцсети, записывает шуточные видео и просто рассказывает о своей жизни.

Где сейчас и как изменилась звезда первого сезона &quot;Від пацанки до панянки&quot;, о котором мало кто помнит

Звезда "Від пацанки до панянки" (фото: instagram.com/vika_zubreichuk)

И если сравнить фото Зубрейчук до и после проекта, разница действительно колоссальная.

К слову, раньше мы уже рассказывали, какие украинские звезды изменяли своим мужчинам и бойфрендам.

Кроме этого, недавно стало известно, где сейчс актриса, которая играла Деву Плавалагуну в "Пятом элементе" и с 16 лет жила с Люком Бессоном.

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