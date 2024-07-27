Где сейчас и как изменилась звезда первого сезона "Від пацанки до панянки", о котором мало кто помнит

Мало кто знает, но первый сезон "Від пацанки до панянки" вышел в 2010 году, и его звездами были не Галина Полудневич, Людмила Понзель и другие девушки, а совсем другие участницы. Одной из самых ярких тогда была рыжеволосая Виктория Зубрейчук.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где сейчас звезда "Від пацанки до панянки" 2010 года, как сложилась ее жизнь и чем она сейчас занимается.

Зубрейчук на шоу - какой она была

Виктории на момент проекта было около 30 лет. Она была зажигательной, любила вечеринки и нарушала все правила.

Впрочем, на шоу Зубрейчук пыталась стать "панянкой", а потому пыталась выполнять все задачи. Хотя без казусов не обходилось.

Зубрейчук из шоу "Від пацанки до панянки" (скриншот)

Виктории удалось дойти до финала. Она попала в тройку лучших участниц. И даже когда ей пришлось выйти на паркет с профессиональным хореографом, она решилась на это непростое испытание, хотя и сомневалась.

Вика с первого сезона "Від пацанки до панянки"(скриншоты)

Зубрейчук не победила в проекте. Хотя едва ли она может из-за этого унывать. Ведь после шоу она действительно начала новую жизнь.

Зубрейчук на шоу "Від пацанки до панянки" (скриншоты)

Как изменилась Виктория

На шоу Зубрейчук заметили продюсеры других проектов. Виктория не сидела без работы после финала. Уже в 2011 году она стала ведущей на утреннем шоу, затем вела еще одну программу с Андреем Доманским.

Звезда "Від пацанки до панянки" сейчас (фото: instagram.com/vika_zubreichuk)

Также Зубрейчук была судьей на проекте "100 000 за правду". Затем она стала ведущей шоу неординарных талантов.

Виктория Зубрейчук (фото: instagram.com/vika_zubreichuk)

В 2015 году Виктория стала работать по радио. Затем она получила диплом в "Кулинарной академии" Алексея Суханова. На этом все не закончилось.

Виктория сейчас (скриншот)

Зубрейчук участвовала во многих программах. Она также снималась в кино, сериалах и рекламе.

Как изменилась ведущая (фото: instagram.com/vika_zubreichuk)

В настоящее время Виктория продолжает работать по радио. Также она активно ведет соцсети, записывает шуточные видео и просто рассказывает о своей жизни.

Звезда "Від пацанки до панянки" (фото: instagram.com/vika_zubreichuk)

И если сравнить фото Зубрейчук до и после проекта, разница действительно колоссальная.