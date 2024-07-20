Где сейчас актриса, которая играла Деву Плавалагуну в "Пятом элементе" и с 16 лет жила с Люком Бессоном

Помните фильм "Пятый элемент", в котором снялись Мила Йовович и Брюс Уиллис? Одной из самых ярких сцен этой ленты было выступление оперной певицы - Девы Плавалагуны. Невероятное пение и интересную внешность этой героини еще долго обсуждали.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как в реальной жизни выглядит сыгравшая Деву актриса, а также что известно о ее личной жизни.

О чем фильм "Пятый элемент"

Комедийный боевик Люка Бессона рассказывает о фантастических событиях. Обычный таксист внезапно получает сверхважную миссию - спасти все человечество от надвигающегося на Землю зла.

И для этого ему нужно путешествовать по измерениям и собрать четыре элемента (воду, землю, огонь и воздух), а также найти пятый элемент.

Дева Плавалагуна в "Пятом элементе"

В одной из сцен герои оказываются на концерте. Выступает загадочное существо Дева Плавалагуна.

Дева Плавалагуна (кадры из фильма)

Синяя кожа, необычная форма головы и невероятное пение - эта героиня была очень эффектной.

Дева Плавалагуна гибнет на глазах у главного героя. И она плачет синими слезами, а ее кровь - совсем не такая, как у людей.

Кто сыграл Деву Плавалагуну

Под гримом и костюмом скрывалась французская актриса Майвенн Ле Беско. В тот момент ей было примерно 19 лет.

Актриса Майвенн (скриншот)

Она рассказывала, что работать в гриме и костюме ей было тяжело. Кожу актрисы красили в синий цвет, она едва передвигалась и страдала от боли, ведь некоторые элементы костюма были очень тяжелыми.

Впрочем, едва ли Майвенн сожалеет об этой роли. У актрисы не было больших работ, до этого она "засветилась" в нескольких фильмах и получила эпизодическую роль в фильме "Леон".

Что известно о Майвенн

Актриса с 16 лет жила в гражданском браке с Люком Бессоном. В 17 лет она родила от него дочь.

Об этом периоде жизни Майвенн говорит неохотно. Ради отношений с Бессоном она жила в США, а когда их роману пришел конец, актриса вернулась во Францию, где начала снимать фильмы.

Актриса Майвенн (фото: instagram.com/maiwennofficial)

В 2002 году она вышла за издателя Жана Ива Ле Фура, а уже через год родила от него сына.

Майвенн выступила режиссером фильмов "Полисс" и "Мой король", получивших немало наград.

Но на фоне полномасштабной войны РФ против Украины она попала в скандал. Майвенн сняла фильм "Жанна Дюбари", в котором сыграл Джонни Депп.

Майвенн и Депп (скриншот)

И оказалось, что лента, которую показали на Каннском кинофестивале, имеет "русский след". Дело в том, что сопродюсером фильма, как заявляла журналистка и кинокритик Дарья Бадер, стал Константин Элькин. Этот мужчина продолжает работать в РФ, платит стране-агрессору налоги и не осудил войну.

Сообщение Бадер (скриншот)

Сама Майвен не комментировала скандал. Она не очень активно ведет соцсети, редко делится своими фотографиями и почти не дает интервью. Однако в марте 2022 года она "репостила" публикации в поддержку Украины.

Пост Майвенн (скриншот)